Роман Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха начался ещё 8 лет назад, когда ей было всего 17

Отношения между 46-летним Ильей Авербухом и 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой начались, когда актрисе было 17 лет, в 2012 году - об этом в интервью изданию "Комсомольская правда" сообщила ведущая программы "Фигурвью" Елена Родина.По её словам, Арзамасова и Авербух познакомились в 2010 году на проекте "Лёд и пламень", где Илья был продюсером. Затем, спустя два года, Авербух поставил ледовое шоу "Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир", на главную роль в котором впервые позвал непрофессиональную фигуристку - роль досталась Арзамасовой. Родина предполагает, что это был своего рода подарок возлюбленной от продюсера. Тогда их роман тщательно скрывался, ведь Лизе было всего 17 лет: "Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой. Хотя, на мой взгляд, разница в 20 лет некритична. И потом Авербух не старик, ему тогда и 40 лет не было" - говорит Родина.Сейчас же, по словам Родиной, пара перестала скрывать роман именно по настоянию самой Лизы, потому как она готова к созданию настоящей семьи и не видит необходимости далее прятать свои отношения с Авербухом.