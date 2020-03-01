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Ирина Шейк закрутила новый роман

Сегодня, 01:42
Российская модель и бывшая возлюбленная актёра Брэдли Купера Ирина Шейк начала новые отношения.

Ирина Шейк закрутила новый роман
Именно такую информацию распространяют западные издания - они уверены, что 34-летняя Шейк увлечена бывшим бойфрендом Хайди Клум, Деми Мур, Эмбер Херд, Лив Тайлер, 33-летним галеристом Вито Шнабелем. Помимо названных звезд, у Вито было ещё несколько заметных романов, так что он весьма известен своими "любовными похождениями".

Ирина Шейк закрутила новый роман


Ирина Шейк закрутила новый роман


Фотографы заметили Шейк и Шнабеля на прогулке в Нью-Йорке. Они посетили один из местных гипермаркетов в защитных масках, затем вместе направились в апартаменты Вито. Разумеется, более весомых доказательств романа пока нет, однако СМИ считают подтверждение своей информации делом времени.

Ирина Шейк закрутила новый роман


Напомним, что Ирина Шейк воспитывает дочку Лею, родившуюся в гражданском браке с Брэдли Купером - пара распалась в прошлом году после четырёх лет отношений.

Ирина Шейк закрутила новый роман


Ирина Шейк закрутила новый роман

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер, Вито Шнабель

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, twitter.com, pinterest.com, estvcine.esdiario.com

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Ирина Шейк закрутила новый роман Российская модель и бывшая возлюбленная актёра Брэдли Купера Ирина Шейк начала новые отношения.
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