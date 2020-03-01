Ирина Шейк закрутила новый роман

Именно такую информацию распространяют западные издания - они уверены, что 34-летняя Шейк увлечена бывшим бойфрендом Хайди Клум, Деми Мур, Эмбер Херд, Лив Тайлер, 33-летним галеристом Вито Шнабелем. Помимо названных звезд, у Вито было ещё несколько заметных романов, так что он весьма известен своими "любовными похождениями".Фотографы заметили Шейк и Шнабеля на прогулке в Нью-Йорке. Они посетили один из местных гипермаркетов в защитных масках, затем вместе направились в апартаменты Вито. Разумеется, более весомых доказательств романа пока нет, однако СМИ считают подтверждение своей информации делом времени.Напомним, что Ирина Шейк воспитывает дочку Лею, родившуюся в гражданском браке с Брэдли Купером - пара распалась в прошлом году после четырёх лет отношений.