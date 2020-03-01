Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом

История романа 35-летней Кэти Перри и 43-летнего Орландо Блума началась в 2016 году. Однако уже спустя год звезды расстались, казалось бы, навсегда, но уже в 2018 их снова заметили вместе. Наконец, спустя ещё один год, в День святого Валентина 2019 года Блум сделал Перри предложение руки и сердца.Актер сделал всё, чтобы этот момент запомнился его избраннице на всю жизнь и был невероятно романтичным - певица призналась, что в тот день работала в студии, а затем они отправились на ужин в ресторан. "Подозрения" появились у звезды, едва она увидела своего возлюбленного - обычно одетый в стиле casual Блум выглядел совершенно по-другому: "Он был гладко выбрит, в красивом костюме и ботинках. Я сразу поняла - сейчас что-то будет!" - призналась исполнительница в недавнем интервью. После ужина пара села в специально арендованный вертолёт, и Орландо сделал предложение Кэти прямо в воздухе. Приземлившись у особняка актера, Перри поняла, что её жених заранее спланировал невероятную вечеринку - по всему дому были потрясающие букеты цветов, друзья и близкие уже ожидали будущих молодоженов. Интересно, что актёр сначала просил благословения у родителей певицы, а затем уже попросил её руки.Грядущая свадебная церемония, точная дата которой пока неизвестна, мало беспокоит Кэти: "Я не особо заморачиваюсь по этому поводу и здесь мы с Орландо похожи. Для меня важнее атмосфера, дух вечеринки, девичника. Я хочу чувствовать поддержку людей, которые меня окружают".