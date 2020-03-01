Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом

Вчера, 03:18
Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум активно готовятся к свадьбе.

Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом
История романа 35-летней Кэти Перри и 43-летнего Орландо Блума началась в 2016 году. Однако уже спустя год звезды расстались, казалось бы, навсегда, но уже в 2018 их снова заметили вместе. Наконец, спустя ещё один год, в День святого Валентина 2019 года Блум сделал Перри предложение руки и сердца.

Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом


Актер сделал всё, чтобы этот момент запомнился его избраннице на всю жизнь и был невероятно романтичным - певица призналась, что в тот день работала в студии, а затем они отправились на ужин в ресторан. "Подозрения" появились у звезды, едва она увидела своего возлюбленного - обычно одетый в стиле casual Блум выглядел совершенно по-другому: "Он был гладко выбрит, в красивом костюме и ботинках. Я сразу поняла - сейчас что-то будет!" - призналась исполнительница в недавнем интервью. После ужина пара села в специально арендованный вертолёт, и Орландо сделал предложение Кэти прямо в воздухе. Приземлившись у особняка актера, Перри поняла, что её жених заранее спланировал невероятную вечеринку - по всему дому были потрясающие букеты цветов, друзья и близкие уже ожидали будущих молодоженов. Интересно, что актёр сначала просил благословения у родителей певицы, а затем уже попросил её руки.

Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом


Грядущая свадебная церемония, точная дата которой пока неизвестна, мало беспокоит Кэти: "Я не особо заморачиваюсь по этому поводу и здесь мы с Орландо похожи. Для меня важнее атмосфера, дух вечеринки, девичника. Я хочу чувствовать поддержку людей, которые меня окружают".

Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом


Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом

← Елена Подкаминская родила третьего ребенка В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец →

Ключевые слова: Кэти Перри, Орландо Блум

Количество просмотров: 2 431
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, popcrush.com, eonline.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец Актерская пара Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями.
Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум активно готовятся к свадьбе.
Елена Подкаминская родила третьего ребенка Актриса Елена Подкаминская и её супруг празднуют пополнение в семье.
Молодой исполнитель Young Goga презентовал новый клип В новом видео на трек «00-х» Young Goga с удовольствием покатал на верблюде по сибирским сугробам свою девушку
Карина Романова назвала 10 признаков поведения настоящей француженки Молодая актриса, певица и блогер Карина Романова рассказала о том, какие привычки стоит приобрести, чтобы прослыть настоящей француженкой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.