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Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа

14.02.20 / 11:11
Ещё несколько дней назад в редакции СМИ пришла рассылка о том, что Лена Ленина собралась замуж.

Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа
Тогда не все в это поверили, так как Ленина всегда твердила о том, что одной быть лучше и надёжнее.

Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


Но 38-летний шеф-повар Антон Игнатов смог растопить сердце звёздной блондинки. В итоге, вчера, 13 февраля, Лена Ленина вышла за Антона замуж.

Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


Кстати, по поводу причёски, это было одно из самых обсуждаемых преображений Лены. Так как после всех экспериментов с высокими пирамидами на голове, начёсами и головными уборами, в день свадьбы Елена позировала фотографам с совершенно короткой стрижкой, которую незадолго до мероприятия ей сделал Юрий Шкарпетин.

Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


Вот снимок, сделанный 1 февраля.

Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


А вот вчера.

Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


На вечеринке собралось много звёздных гостей, среди которых были Вадим Казаченко с женой Ириной,

Лариса Долина, Светлана Пермякова,

Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


звезда проекта "Дом-2" Марина Афринантова,

Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа


и многие другие.

В свадьбу поверили не все, да и штампа в паспорте никто не видел. Но, судя по тому, что снимков не так много, Лена не старалась сильно афишировать это событие.

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Ключевые слова: Лена Ленина

Количество просмотров: 3 575
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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