Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа

Тогда не все в это поверили, так как Ленина всегда твердила о том, что одной быть лучше и надёжнее.Но 38-летний шеф-повар Антон Игнатов смог растопить сердце звёздной блондинки. В итоге, вчера, 13 февраля, Лена Ленина вышла за Антона замуж.Кстати, по поводу причёски, это было одно из самых обсуждаемых преображений Лены. Так как после всех экспериментов с высокими пирамидами на голове, начёсами и головными уборами, в день свадьбы Елена позировала фотографам с совершенно короткой стрижкой, которую незадолго до мероприятия ей сделал Юрий Шкарпетин.Вот снимок, сделанный 1 февраля.А вот вчера.На вечеринке собралось много звёздных гостей, среди которых были Вадим Казаченко с женой Ириной,Лариса Долина, Светлана Пермякова,звезда проекта "Дом-2" Марина Афринантова,и многие другие.В свадьбу поверили не все, да и штампа в паспорте никто не видел. Но, судя по тому, что снимков не так много, Лена не старалась сильно афишировать это событие.