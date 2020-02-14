Лена Ленина впервые показала своего молодого мужа

Но 38-летний шеф-повар Антон Игнатов смог растопить сердце звёздной блондинки. В итоге, вчера, 13 февраля, Лена Ленина вышла за Антона замуж.
Кстати, по поводу причёски, это было одно из самых обсуждаемых преображений Лены. Так как после всех экспериментов с высокими пирамидами на голове, начёсами и головными уборами, в день свадьбы Елена позировала фотографам с совершенно короткой стрижкой, которую незадолго до мероприятия ей сделал Юрий Шкарпетин.
Вот снимок, сделанный 1 февраля.
А вот вчера.
На вечеринке собралось много звёздных гостей, среди которых были Вадим Казаченко с женой Ириной,
Лариса Долина, Светлана Пермякова,
звезда проекта "Дом-2" Марина Афринантова,
и многие другие.
В свадьбу поверили не все, да и штампа в паспорте никто не видел. Но, судя по тому, что снимков не так много, Лена не старалась сильно афишировать это событие.