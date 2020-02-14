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Кэти Топурия разместила первый снимок после слухов о второй беременности

14.02.20 / 10:18
С тех пор, как СМИ начали активно писать новости о том, что певица Кэти Топурия беременна от нового любовника Льва Деньгова, артистка перестала публиковать не только фото, но и Stories.

Кэти Топурия разместила первый снимок после слухов о второй беременности
Поклонники были удивлены, так как ранее Топурия постоянно выкладывала мини-видео о том, как проходят её будни.

Вчера вечером, наконец, Кэти впервые за долгое время поделилась снимком, на котором позирует в бассейне.

Кэти Топурия разместила первый снимок после слухов о второй беременности


"Хочу в тепло", - коротко подписала фото Топурия.

Комментариев под снимком много, вопросов тоже, но ни на один из них Кэти не ответила, предпочитая опять "уйти в тень".

Вы как считаете - Кэти Топурия и правда ждёт ребёнка?

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Ключевые слова: Кэти Топурия

Количество просмотров: 2 496
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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