Кэти Топурия разместила первый снимок после слухов о второй беременности

С тех пор, как СМИ начали активно писать новости о том, что певица Кэти Топурия беременна от нового любовника Льва Деньгова, артистка перестала публиковать не только фото, но и Stories.

Поклонники были удивлены, так как ранее Топурия постоянно выкладывала мини-видео о том, как проходят её будни.Вчера вечером, наконец, Кэти впервые за долгое время поделилась снимком, на котором позирует в бассейне."Хочу в тепло", - коротко подписала фото Топурия.Комментариев под снимком много, вопросов тоже, но ни на один из них Кэти не ответила, предпочитая опять "уйти в тень".Вы как считаете - Кэти Топурия и правда ждёт ребёнка?