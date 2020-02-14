Виктория Боня похвасталась подарком на 14 февраля от возлюбленного

"#Любовь - это самая мощная энергия во вселенной! Она исцеляет, она творит чудеса! Без любви не было бы ничего в этой вселенной, как и самой вселенной! Это первоисточник всего!!! Всех с днём влюблённых! Пусть это не наш православный праздник, но все же, почему не воспользоваться лишний раз случаем, чтобы сказать своим родным, дорогим и близким, что вы их любите?! С Днём Святого Валентина",- подписала фотографию Вика.Стоит отметить, что сейчас Боня находится в Москве, так что этот букет ей тоже доставили в апартаменты в столице России. Имени мужчины никто не знает, Вика и сама не распространяется о нём. Правда, некоторые считают, что Боня просто "пускает пыль в глаза" и этот букет купила сама себе. Как думаете вы?