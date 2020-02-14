Виктория Боня похвасталась подарком на 14 февраля от возлюбленного

Это странно, но какой-то эпидемии 14-ого февраля в Инстаграм не наблюдается, а у Вас, хотя Виктория Боня, все-таки, поделилась красивой фотографией, засняв подарок от своего возлюбленного. Мужчина порадовал Боню роскошным букетом цветов.
"#Любовь - это самая мощная энергия во вселенной! Она исцеляет, она творит чудеса! Без любви не было бы ничего в этой вселенной, как и самой вселенной! Это первоисточник всего!!! Всех с днём влюблённых! Пусть это не наш православный праздник, но все же, почему не воспользоваться лишний раз случаем, чтобы сказать своим родным, дорогим и близким, что вы их любите?! С Днём Святого Валентина",
- подписала фотографию Вика.
Стоит отметить, что сейчас Боня находится в Москве, так что этот букет ей тоже доставили в апартаменты в столице России. Имени мужчины никто не знает, Вика и сама не распространяется о нём. Правда, некоторые считают, что Боня просто "пускает пыль в глаза" и этот букет купила сама себе. Как думаете вы?
Ключевые слова: Виктория Боня
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