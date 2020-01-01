Ольга Бузова хочет поскорее избавиться от компании Давида Манукяна

26-летний Давид в данный момент развлекает 34-летнюю Бузову в Таиланде. Только вот получается у него это не особо. По словам концертного менеджера Антона, находясь в Таиланде с Давидом, Бузова заваливает чат сотрудника вопросами о том, когда же начнутся концерты."Ну Давид @dava_m доверили тебе артиста, с уверенностью что она не будет работать до конца своего отпуска! А видно что-то пошло не так. Оля нам уже несколько дней с Арамом заваливает чаты вопросами. Говорит соскучилась по съемкам и концертам".Что ж, работа - весомый повод вернуться в Москву и расстаться с Давидом, дабы Ольга - один кормилец в семье, кому-то надо зарабатывать, а не личной жизнью заниматься.Ну, и фотосессия Ольги Бузовой в белом бикини и огромной шляпе, где мело можно пересчитать рёбра певицы.