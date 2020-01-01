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Ольга Бузова хочет поскорее избавиться от компании Давида Манукяна

Сегодня, 10:27
Ольга Бузова продолжает отдыхать с блогером Давидом Манукяном.

Ольга Бузова хочет поскорее избавиться от компании Давида Манукяна
26-летний Давид в данный момент развлекает 34-летнюю Бузову в Таиланде. Только вот получается у него это не особо. По словам концертного менеджера Антона, находясь в Таиланде с Давидом, Бузова заваливает чат сотрудника вопросами о том, когда же начнутся концерты.

Ольга Бузова хочет поскорее избавиться от компании Давида Манукяна


"Ну Давид @dava_m доверили тебе артиста, с уверенностью что она не будет работать до конца своего отпуска! А видно что-то пошло не так. Оля нам уже несколько дней с Арамом заваливает чаты вопросами. Говорит соскучилась по съемкам и концертам".

Что ж, работа - весомый повод вернуться в Москву и расстаться с Давидом, дабы Ольга - один кормилец в семье, кому-то надо зарабатывать, а не личной жизнью заниматься.

Ольга Бузова хочет поскорее избавиться от компании Давида Манукяна


Ну, и фотосессия Ольги Бузовой в белом бикини и огромной шляпе, где мело можно пересчитать рёбра певицы.

Ольга Бузова хочет поскорее избавиться от компании Давида Манукяна

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 496
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Ольга Бузова хочет поскорее избавиться от компании Давида Манукяна Ольга Бузова продолжает отдыхать с блогером Давидом Манукяном.
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