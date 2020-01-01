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Памела Андерсон тайно вышла замуж за лучшего друга

Вчера, 02:47
Секретная свадьба знаменитой актрисы Памелы Андерсон состоялась в Малибу.

Памела Андерсон тайно вышла замуж за лучшего друга
52-летняя актриса и защитница животных, похоже, наконец обрела настоящее женское счастье - новый брак стал для неё пятым по счёту, равно как и для её избранника. Памела вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса, с которым впервые познакомилась ещё в самом начале своей карьеры, более 30 лет назад. Между ними вспыхнул роман, и Питерс фактически помог Андерсон стать звездой - именно благодаря ему она получила свою знаменитую роль в "Спасателях Малибу", а также поучаствовала во множестве других проектов и съёмок.

Памела Андерсон тайно вышла замуж за лучшего друга


Памела Андерсон тайно вышла замуж за лучшего друга


Тогда Джон в первый раз предложил Памеле руку и сердце, однако она ему отказала. И вот, спустя столько лет, актриса осознала, что всё это время рядом с ней, как друг, был именно тот человек, которого она всегда искала. Питерс также признался, что с момента первой встречи с Памелой мог думать только о ней и любил только её, и, наконец, дождался свою судьбу. Символично, что их свадьба состоялась именно в Малибу - они словно вернулись к началу, к своему знакомству.

Памела Андерсон тайно вышла замуж за лучшего друга


На торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары, а также дети от предыдущих браков. Напомним, что у Памелы есть двое сыновей от первого брака с музыкантом Томми Ли.

Памела Андерсон тайно вышла замуж за лучшего друга


В прошлом году Андерсон рассталась с футболистом Адилем Рами, обвинив его в изменах и домашнем насилии. У Джона Питерса трое детей, двое из которых присутствовали на свадьбе, как и сыновья Памелы. Самым известным романом Питерса (до Памелы Андерсон) стали 12-летние отношения с актрисой Барброй Стрейзанд.

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Ключевые слова: Памела Андерсон, Джон Питерс

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Автор: Katarina

Автор фото: globalnews.ca, etonline.com, instagram.com

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Памела Андерсон тайно вышла замуж за лучшего друга Секретная свадьба знаменитой актрисы Памелы Андерсон состоялась в Малибу.
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