Давайте же посмотрим это видео, которое на момент 22 апреля набрало 1.5 млн просмотров.
EMIN и JONY представили совместную песню "Камин"
Сегодня, 14:13
28 марта 2020 года EMIN и JONY представили совместную песню "Камин".
А 18 апреля 2020 года на YouTube был презентован клип. Любовь, предательство, экшн. Получился настоящий фильм с довольно философским концом.
Давайте же посмотрим это видео, которое на момент 22 апреля набрало 1.5 млн просмотров.
Давайте же посмотрим это видео, которое на момент 22 апреля набрало 1.5 млн просмотров.
← Дело на 18 миллионов: на вдову Иосифа Кобзона подан иск в суд
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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