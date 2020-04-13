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EMIN и JONY представили совместную песню "Камин"

Сегодня, 14:13
28 марта 2020 года EMIN и JONY представили совместную песню "Камин".

EMIN и JONY представили совместную песню "Камин"
А 18 апреля 2020 года на YouTube был презентован клип. Любовь, предательство, экшн. Получился настоящий фильм с довольно философским концом.

EMIN и JONY представили совместную песню "Камин"


Давайте же посмотрим это видео, которое на момент 22 апреля набрало 1.5 млн просмотров.


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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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