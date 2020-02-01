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NILETTO представил танцевальный клип на песню "Ты такая красивая"

Сегодня, 09:49
Не так давно исполнитель хита "Любимка" NILETTO выпустил новый трек под названием "Ты такая красивая".

NILETTO представил танцевальный клип на песню "Ты такая красивая"
А вчера, 19 февраля 2020 года NILETTO представил на композицию мини-клип, в котором показал новый зажигательный танец. Движения простые, но с первого раза не повторить. Подростки в Инстаграм и ТикТок уже объявили флешбом и массово записывают свои варианты исполнения этого танца.

NILETTO представил танцевальный клип на песню "Ты такая красивая"


Попробуйте и Вы:

NILETTO - Ты такая красивая


← Певица из России покоряет американский шоу-бизнес

Ключевые слова: NILETTO

Количество просмотров: 871
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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