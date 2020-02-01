NILETTO представил танцевальный клип на песню "Ты такая красивая"

Не так давно исполнитель хита "Любимка" NILETTO выпустил новый трек под названием "Ты такая красивая".

А вчера, 19 февраля 2020 года NILETTO представил на композицию мини-клип, в котором показал новый зажигательный танец. Движения простые, но с первого раза не повторить. Подростки в Инстаграм и ТикТок уже объявили флешбом и массово записывают свои варианты исполнения этого танца.Попробуйте и Вы:NILETTO - Ты такая красивая