Певица Zivert появилась в клипе "Credo" без волос

Работа получилась крайне необычной, как будто фантастический фильм. Клип был презентован 14 февраля, в День Всех Влюблённых.Одной из главных "фишек" видео стала сцена, где Зиверт позирует без волос. Конечно, понятно, что эффекта "лысой" головы добились с помощью парика, но, согласитесь, выглядит довольно правдоподобно."Дорогие мои влюблённые и пока ещё не влюблённые, как и обещали, сегодня день сразу двух долгожданных премьер. Я хочу, чтобы каждый смог найти себя в этих картинах, поэтому они такие разные.Несмотря на премьеру песни #ЯТЛ, начать я хочу с того, чего вы все так долго ждали.Это клип, а точнее - артхаусная кинолента на песню #Credo от моего гения @alanbadoev. Глубочайшее для меня погружение в персонажа, путешествие в самую чащу себя... Хочу напомнить вам о том, что не смотря на тематику сегодняшнего праздника, самое то главное, по итогу соединиться с самим собой... Это моё Credo.Вдумчивого просмотра вам, друзья...Спасибо невероятный команде за это фантастическое путешествие в себяРежиссер: Алан Бадоев / @alanbadoevОператор-постановщик: Илья Михайлусь / @ilyamikhaylusСтилист: Соня Солтес/ @sonya_soltesAssist: Николай Овечкин/ @ovechkin_nMake-up artist: Мэри Дав/ @mary_davHairst: Сергей Смут/ @smoothairdresserПродюсеры: Юлия Верткова-Пилунская/ @juliapilunskaНаталья Клыпа/ @natashaklipaЛинейный продюсер: Ульяна Зябкина /@uliana_zХудожник-постановщик: Жанна Гуреева /@zhannagureevaХудожник по спец. гриму: Полина Шибаева /@polina_maki_makeupГаффер: Михаил Грознов: @mg__rent/Кастинг-директор: Виктория Заглада /@terminator_viМонтаж: Иван/ @kolpaqueeVFX: Hdshotstudio/ @hdshotstudioЦветокоррекция: Анна Писаненко / @lunar_edge1-st AD: Яна Мазана/ @ianamazanaПродакшн: @badoevteam_officialМой вечный двигатель и контроль любой операции): @_leonovichБоже, как же я жду вашу реакцию",- подписала новинку в Инстаграм Зиверт, представив всех участников процесса.Давайте же и мы посмотрим этот наполненный разными красками и эмоциями клип:Напомним, что клип "Credo" был презентован в один день с новой песней и ещё одним клипом Зиверт на песню "ЯТЛ":