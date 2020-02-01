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Певица Zivert появилась в клипе "Credo" без волос

Вчера, 09:27
Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.

Певица Zivert появилась в клипе "Credo" без волос
Работа получилась крайне необычной, как будто фантастический фильм. Клип был презентован 14 февраля, в День Всех Влюблённых.

Певица Zivert появилась в клипе "Credo" без волос


Певица Zivert появилась в клипе "Credo" без волос


Одной из главных "фишек" видео стала сцена, где Зиверт позирует без волос. Конечно, понятно, что эффекта "лысой" головы добились с помощью парика, но, согласитесь, выглядит довольно правдоподобно.

Певица Zivert появилась в клипе "Credo" без волос


Певица Zivert появилась в клипе "Credo" без волос


"Дорогие мои влюблённые и пока ещё не влюблённые, как и обещали, сегодня день сразу двух долгожданных премьер. Я хочу, чтобы каждый смог найти себя в этих картинах, поэтому они такие разные.

Несмотря на премьеру песни #ЯТЛ, начать я хочу с того, чего вы все так долго ждали.

Это клип, а точнее - артхаусная кинолента на песню #Credo от моего гения @alanbadoev. Глубочайшее для меня погружение в персонажа, путешествие в самую чащу себя... Хочу напомнить вам о том, что не смотря на тематику сегодняшнего праздника, самое то главное, по итогу соединиться с самим собой... Это моё Credo.

Вдумчивого просмотра вам, друзья...

Спасибо невероятный команде за это фантастическое путешествие в себя

Певица Zivert появилась в клипе "Credo" без волос


Режиссер: Алан Бадоев / @alanbadoev
Оператор-постановщик: Илья Михайлусь / @ilyamikhaylus
Стилист: Соня Солтес/ @sonya_soltes
Assist: Николай Овечкин/ @ovechkin_n
Make-up artist: Мэри Дав/ @mary_dav
Hairst: Сергей Смут/ @smoothairdresser
Продюсеры: Юлия Верткова-Пилунская/ @juliapilunska
Наталья Клыпа/ @natashaklipa
Линейный продюсер: Ульяна Зябкина /@uliana_z
Художник-постановщик: Жанна Гуреева /@zhannagureeva
Художник по спец. гриму: Полина Шибаева /@polina_maki_makeup
Гаффер: Михаил Грознов: @mg__rent/
Кастинг-директор: Виктория Заглада /@terminator_vi
Монтаж: Иван/ @kolpaquee
VFX: Hdshotstudio/ @hdshotstudio
Цветокоррекция: Анна Писаненко / @lunar_edge
1-st AD: Яна Мазана/ @ianamazana
Продакшн: @badoevteam_official
Мой вечный двигатель и контроль любой операции): @_leonovich

Боже, как же я жду вашу реакцию",

- подписала новинку в Инстаграм Зиверт, представив всех участников процесса.

Давайте же и мы посмотрим этот наполненный разными красками и эмоциями клип:



Напомним, что клип "Credo" был презентован в один день с новой песней и ещё одним клипом Зиверт на песню "ЯТЛ":


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Ключевые слова: Zivert

Количество просмотров: 2 587
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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