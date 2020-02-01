Певица Zivert появилась в клипе "Credo" без волос

Одной из главных "фишек" видео стала сцена, где Зиверт позирует без волос. Конечно, понятно, что эффекта "лысой" головы добились с помощью парика, но, согласитесь, выглядит довольно правдоподобно.
"Дорогие мои влюблённые и пока ещё не влюблённые, как и обещали, сегодня день сразу двух долгожданных премьер. Я хочу, чтобы каждый смог найти себя в этих картинах, поэтому они такие разные.
Несмотря на премьеру песни #ЯТЛ, начать я хочу с того, чего вы все так долго ждали.
Это клип, а точнее - артхаусная кинолента на песню #Credo от моего гения @alanbadoev. Глубочайшее для меня погружение в персонажа, путешествие в самую чащу себя... Хочу напомнить вам о том, что не смотря на тематику сегодняшнего праздника, самое то главное, по итогу соединиться с самим собой... Это моё Credo.
Вдумчивого просмотра вам, друзья...
Спасибо невероятный команде за это фантастическое путешествие в себя
Режиссер: Алан Бадоев / @alanbadoev
Оператор-постановщик: Илья Михайлусь / @ilyamikhaylus
Стилист: Соня Солтес/ @sonya_soltes
Assist: Николай Овечкин/ @ovechkin_n
Make-up artist: Мэри Дав/ @mary_dav
Hairst: Сергей Смут/ @smoothairdresser
Продюсеры: Юлия Верткова-Пилунская/ @juliapilunska
Наталья Клыпа/ @natashaklipa
Линейный продюсер: Ульяна Зябкина /@uliana_z
Художник-постановщик: Жанна Гуреева /@zhannagureeva
Художник по спец. гриму: Полина Шибаева /@polina_maki_makeup
Гаффер: Михаил Грознов: @mg__rent/
Кастинг-директор: Виктория Заглада /@terminator_vi
Монтаж: Иван/ @kolpaquee
VFX: Hdshotstudio/ @hdshotstudio
Цветокоррекция: Анна Писаненко / @lunar_edge
1-st AD: Яна Мазана/ @ianamazana
Продакшн: @badoevteam_official
Мой вечный двигатель и контроль любой операции): @_leonovich
Боже, как же я жду вашу реакцию",
- подписала новинку в Инстаграм Зиверт, представив всех участников процесса.
Давайте же и мы посмотрим этот наполненный разными красками и эмоциями клип:
Напомним, что клип "Credo" был презентован в один день с новой песней и ещё одним клипом Зиверт на песню "ЯТЛ":