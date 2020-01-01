Получилось ли у Эльвиры сделать это? Давайте посмотрим:
Elvira T представила атмосферный клип на песню "На кухне"
Сегодня, 13:41
25-летняя певица из Саратова Elvira T представила в Сети новый клип.
Видео было снято на песню "На кухне". Многие отметили - создаётся впечатление, что Эльвира решила воссоздать атмосферу, которая была в годы жизни Владимира Высоцкого.
Получилось ли у Эльвиры сделать это? Давайте посмотрим:
Получилось ли у Эльвиры сделать это? Давайте посмотрим:
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Ключевые слова: Elvira T
Количество просмотров: 559
Количество просмотров: 559
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: скриншот
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Автор фото: скриншот
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