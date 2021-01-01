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Дмитрий Тарасов отметил день рождения старшей дочери

Сегодня, 15:24
Дочь Ангелина появилась у Дмитрия Тарасова в 2009 году, во время брака с Оксаной Пономаренко.

Дмитрий Тарасов отметил день рождения старшей дочери
После развода футболист, по словам экс-жены, не принимала никакого участия в жизни старшей наследницы и совершенно с ней не общался, но суд его заставил возобновить связи и оказывать ребёнку финансовую поддержу.

Дмитрий Тарасов отметил день рождения старшей дочери


Сначала дела шли ни шатко, ни валко. Тарасов требовал скостить размер алиментов и вступал в перепалки с Пономаренко, но, через некоторое время паре удалось найти взаимопонимание, а Дмитрий стал общаться с дочерью и даже брать её к себе на каникулы и просто в гости. На днях у девочки был день рождения, по такому случаю спортсмен устроил для Ангелины домашнюю вечеринку на которой присутствовали младшие дети, а также его мама. Семейство веселилось и ело торт, а также посетило парк аттракционов.

Дмитрий Тарасов отметил день рождения старшей дочери


Одним из подарков наследнице стало поздравление от Егора Крида, от которого именинница пришла в восторг.

Дмитрий Тарасов отметил день рождения старшей дочери


Кстати, сложилось впечатление, что Анастасии Костенко на празднике не было, как и маленького сына пары, они не отметились ни за столом, ни в парке.

Вместе с тем, многодетная мама пообщалась с поклонниками и намекнула, что у неё некие проблемы. Так, многие отметили, что она стала слишком худой, не переборщила ли со спортом? Но, по словам Костенко, спортом она не занимается уже несколько месяцев, а так похудела из-за того, что в последнее время находится в состоянии сильного стресса.

Дмитрий Тарасов отметил день рождения старшей дочери

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Ключевые слова: julianews, Дмитрий Тарасов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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