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Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци

Вчера, 12:41
Дэвид и Виктория Бекхэмы всегда выступали за здоровый образ жизни. Супруги пропагандируют занятие спортом и полезное питание.

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци
Но порой природа берёт своё.

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци


На днях папарацци сделали фото Дэвида в компании дочери Харпер Севен. Они устроили прогулку по воде на катере.

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци


10 июля девочке исполнится 11 лет.

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци



Заметно, что переходный возраст уже близится. В Сети пишут, что у дочери знаменитой пары явно меняется гормональный фон, уж слишком она располнела и (это не мои слова) "подурнела".

Стоит надеяться, что мама и папа не будут истязать девочку диетами, а просто будут следить за состоянием её здоровья, и тело без серьёзных вмешательств со стороны через какое-то время придёт в форму.

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци


Писать что-то про внешний вид взрослеющего ребёнка не хотелось бы, поэтому предлагаю просто посмотреть другие фотографии. Я не вижу в них что-то критичного, а Вы?

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци


Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци Дэвид и Виктория Бекхэмы всегда выступали за здоровый образ жизни. Супруги пропагандируют занятие спортом и полезное питание.
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