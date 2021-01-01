Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм сильно располнела. Фото папарацци

Но порой природа берёт своё.На днях папарацци сделали фото Дэвида в компании дочери Харпер Севен. Они устроили прогулку по воде на катере.10 июля девочке исполнится 11 лет.Заметно, что переходный возраст уже близится. В Сети пишут, что у дочери знаменитой пары явно меняется гормональный фон, уж слишком она располнела и (это не мои слова) "подурнела".Стоит надеяться, что мама и папа не будут истязать девочку диетами, а просто будут следить за состоянием её здоровья, и тело без серьёзных вмешательств со стороны через какое-то время придёт в форму.Писать что-то про внешний вид взрослеющего ребёнка не хотелось бы, поэтому предлагаю просто посмотреть другие фотографии. Я не вижу в них что-то критичного, а Вы?