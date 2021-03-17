Сейчас он вместе с детьми уже плещется в бассейне в одном из Турецких отелей. Кстати, его местоположение рассекретила сама Муцениеце.ё
Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми
Вчера, 17:07
Пока Агата Муцениеце путешествовала по Приволжскому Федеральному округу Павел Прилучный вернулся в Москву и увез детей.
Надо полагать, что ни о каком конфликте речь не идет, просто Агата все еще в делах, а Павел закончил очередные съемки и представление с новым романом и вновь стал любящим папой.
Сейчас он вместе с детьми уже плещется в бассейне в одном из Турецких отелей. Кстати, его местоположение рассекретила сама Муцениеце.ё
Сейчас он вместе с детьми уже плещется в бассейне в одном из Турецких отелей. Кстати, его местоположение рассекретила сама Муцениеце.ё
← Константин Меладзе запустил свои курсы Полиция начала проверку действий Дины Саевой →
Ключевые слова: julianews, Павел Прилучный
Количество просмотров: 2 353
Количество просмотров: 2 353
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
Автор фото: Социальная сеть
Поделись с друзьями:
В сети обсуждают первые фото со свадьбы Бритни Спирс Знаменитая певица Бритни Спирс вышла замуж в третий раз.
Юлия Барановская и Григорий Лепсом посетили Донбасс Не так давно близкие друзья Григория Лепса уверяли, что Гриша сам расстался с Юлей Барановской, поскольку его бывшая жена была очень обижена тем, что он закрутил роман именно с той, которая считалась другом их семьи.
Полиция начала проверку действий Дины Саевой Когда-то Дина Саева, реально, зарабатывала огромные деньги своими простенькими роликами в ТикТоке, но с тех пор утекло много воды.
Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми Пока Агата Муцениеце путешествовала по Приволжскому Федеральному округу Павел Прилучный вернулся в Москву и увез детей.
Константин Меладзе запустил свои курсы С начала спецоперации на Украине Константин Меладзе ни проронил ни слова.
Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске подписали мировое соглашение После смерти Жанны Фриске отношения между ее отцом и Дмитрием Шепелевым оказались безнадежно испорчены.
Супруга Аркадия Укупника сбила человека Сегодня супруга Аркадия Укупника сбила пешехода в центре Москвы.
Владимир Шипков: про дентальный бизнес, спорт и фундаментальные качества предпринимателя Владимир Шипков — предприниматель, бизнесмен, инвестор.