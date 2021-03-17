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Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми

Вчера, 17:07
Пока Агата Муцениеце путешествовала по Приволжскому Федеральному округу Павел Прилучный вернулся в Москву и увез детей.

Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми
Надо полагать, что ни о каком конфликте речь не идет, просто Агата все еще в делах, а Павел закончил очередные съемки и представление с новым романом и вновь стал любящим папой.

Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми


Сейчас он вместе с детьми уже плещется в бассейне в одном из Турецких отелей. Кстати, его местоположение рассекретила сама Муцениеце.ё

Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми

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Ключевые слова: julianews, Павел Прилучный

Количество просмотров: 2 353
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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