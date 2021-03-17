Павел Прилучный отдыхает вместе с детьми

Надо полагать, что ни о каком конфликте речь не идет, просто Агата все еще в делах, а Павел закончил очередные съемки и представление с новым романом и вновь стал любящим папой.Сейчас он вместе с детьми уже плещется в бассейне в одном из Турецких отелей. Кстати, его местоположение рассекретила сама Муцениеце.ё