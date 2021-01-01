Светлана Лобода впервые поведала о крёстном сыне с особенностями развития

Первую девочку - Евангелину, - она родила в апреле 2011 года от бойфренда Андрея Царя. Фамилия девочки Левандовская - видимо, настоящая по папе.А вторая дочь - Тильда - родилась от мужчины, имя которого Лобода по сей день держит в секрете.Но, как оказалось, у Светланы есть ещё и сын. Правда, крёстный. Его зовут Андрей. Это мальчик с особенностями развития, которого Лобода любит и поддерживает.На днях в Сеть попало видео беседы крёстной мамы с мальчиком. Андрюша был рад видеть артистку и попросил в качестве презента "киндер"."Как у каждого обычного человека, в моей семье есть и место для боли и место для гордости. Мой любимый крестник Андрюша — особенный ребенок, и с тех пор как он появился на свет, я всегда рядом с ним. Помогаю ему чувствовать себя уверенней в этой непростой жизни и никогда не переставать верить в чудо", - поведала о пареньке Светлана.Напомним, что с начала спецоперации, певице пришлось сделать непростой выбор и отказаться от концертов в России. Ну, зато она сохранила "лицо" в глазах украинцев.