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"Шаг к мечте": Анна Хилькевич купила детский сад

Вчера, 14:09
Не секрет, что многие знаменитости стремятся монетизировать популярность, не осталась в стороне и Анна Хилькевич.

"Шаг к мечте": Анна Хилькевич купила детский сад
Многие её коллеги вовсю открывают салоны красоты, «пончиковые», «хотдожные» и прочие едальни. Да и сама актриса уже давно владеет сетью студий маникюра. Теперь же Хилькевич задумалась о вечном: о воспитании и развитии детей. В своём личном блоге Анна похвасталась, что купила детский сад.

"Шаг к мечте": Анна Хилькевич купила детский сад


«Ну что ж, настало время рассказать об одном из амбициозных проектов, которыми занимается взрослая Анна Хилькевич. Я наконец сделала самый решительный шаг к своей мечте. Я купила детский сад! Мечтала о нем с 18 лет, но все никак не могла решиться. И вот этот день настал», - радостно поделилась артистка с подписчиками, показав видео из учреждения.

"Шаг к мечте": Анна Хилькевич купила детский сад


Так оно выглядит сейчас, но новая владелица намерена сделать современный ремонт и к началу учебного года обновлённый Сад примет первые группы.

"Шаг к мечте": Анна Хилькевич купила детский сад


Кстати, у Анны самой две дочери, возможно, что и они станут воспитанницами учреждения. Пока неизвестно, сколько придётся заплатить родителям, чтобы их чада ходили в садик «от Хилькевич».

"Шаг к мечте": Анна Хилькевич купила детский сад

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Ключевые слова: julianews, Анна Хилькевич

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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