"Шаг к мечте": Анна Хилькевич купила детский сад

Многие её коллеги вовсю открывают салоны красоты, «пончиковые», «хотдожные» и прочие едальни. Да и сама актриса уже давно владеет сетью студий маникюра. Теперь же Хилькевич задумалась о вечном: о воспитании и развитии детей. В своём личном блоге Анна похвасталась, что купила детский сад.«Ну что ж, настало время рассказать об одном из амбициозных проектов, которыми занимается взрослая Анна Хилькевич. Я наконец сделала самый решительный шаг к своей мечте. Я купила детский сад! Мечтала о нем с 18 лет, но все никак не могла решиться. И вот этот день настал», - радостно поделилась артистка с подписчиками, показав видео из учреждения.Так оно выглядит сейчас, но новая владелица намерена сделать современный ремонт и к началу учебного года обновлённый Сад примет первые группы.Кстати, у Анны самой две дочери, возможно, что и они станут воспитанницами учреждения. Пока неизвестно, сколько придётся заплатить родителям, чтобы их чада ходили в садик «от Хилькевич».