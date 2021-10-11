Ксения Бородина купила квартиру в Дубае

Ее выбор пал на Дубаи, где сейчас на каждом шагу ведущая может встретить своих знакомых. Она призналась, что квартира стала ее самой дорогой покупкой за последнее время. Но дом находится еще на стадии строительства, поэтому рум-тур подписчикам Ксения устроит не скоро.На этом ведущая останавливаться не планирует. В скором времени она хочет приобрести недвижимость в Турции.Летний отдых там она уже запланировала. Но в этом году ее выбор пал не на отель. Ксения сняла для своей семьи виллу.