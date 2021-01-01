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Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали

Сегодня, 12:30
После того, как в эфире шоу «Маска» Регина Тодоренко официально объявила о своей беременности, она пообещала Филиппу Киркорову, что до празднования его Дня рождения рожать не собирается.

Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали
При этом живот Регины был настолько внушителен, что верилось в это с трудом. Тем не менее, Регина свое слово сдержала, а сейчас, в конце мая, даже улетела на Бали.

Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали


Надо полагать, что эта поездка как раз и связана с рождением ребенка иначе не стоило бы рисковать и совершать два таких перелета туда и обратно.

Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали


И хотя Тодоренко напрямую не сообщает о своих планах, но уже намекнула, обратившись к своим поклонникам в своем микроблоге: «А еще хотела с вами посоветоваться. Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?!».

Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали

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Ключевые слова: julianews, Регина Тодоренко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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