Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали

После того, как в эфире шоу «Маска» Регина Тодоренко официально объявила о своей беременности, она пообещала Филиппу Киркорову, что до празднования его Дня рождения рожать не собирается.
При этом живот Регины был настолько внушителен, что верилось в это с трудом. Тем не менее, Регина свое слово сдержала, а сейчас, в конце мая, даже улетела на Бали.
Надо полагать, что эта поездка как раз и связана с рождением ребенка иначе не стоило бы рисковать и совершать два таких перелета туда и обратно.
И хотя Тодоренко напрямую не сообщает о своих планах, но уже намекнула, обратившись к своим поклонникам в своем микроблоге: «А еще хотела с вами посоветоваться. Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?!».
Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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