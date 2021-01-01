Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали

При этом живот Регины был настолько внушителен, что верилось в это с трудом. Тем не менее, Регина свое слово сдержала, а сейчас, в конце мая, даже улетела на Бали.Надо полагать, что эта поездка как раз и связана с рождением ребенка иначе не стоило бы рисковать и совершать два таких перелета туда и обратно.И хотя Тодоренко напрямую не сообщает о своих планах, но уже намекнула, обратившись к своим поклонникам в своем микроблоге: «А еще хотела с вами посоветоваться. Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?!».