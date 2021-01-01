Рианна и A$AP Rocky стали родителями

Об этом сообщили американские СМИ, сама певица еще никак не прокомментировала событие. По их данным, ребенок родился на свет еще 13 мая. Так что в ближайшее время своими странными нарядами с голым живом радовать публику артистка не будет. Первенцем Рианны и рэпера A$AP Rocky стал мальчик.Кстати, еще недавно ходили слухи о том, что влюбленные расстались.Сообщалось, что бойфренд звезды изменил ей с ее подругой - дизайнером обуви Amina Muaddi. На девушку тут же налетели рассерженные фанаты Рианны, но она отрицала все обвинения. Ну, а певица и рэпер продолжили появляться вместе, так что сообщения не подтвердились.