Агата Мцениеце приобрела дом

И если раньше о ней знали разве что ярые фанаты сериальчиков для домохозяек, да заядлые театралы, то после страшных историй про Прилучного, выгонявшего её с детьми из дома на улицу и закрутившего роман с Карпович, имя Агаты зазвучало повсюду. И она быстро этим воспользовалась, монетизировав популярность.Теперь это приносит плоды - актриса стала владелицей загородного дома, о чем похвасталась своей аудитории.Дом пока в стадии строительства, так что, вложений предстоит много. Муцениеце поблагодарила за всё своих поклонников и зрителей, отметив, что именно благодаря им она смогла себе позволить купить недвижимость. И она точно не лукавит.Также, например, в своё время обогатилась Рита Дакота, заработав на громком разводе с Соколовским, набежавших на фоне этого подписчиках и рекламе в блоге. Результат - две двухэтажных квартиры в новом элитном районе Москвы.