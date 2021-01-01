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Агата Мцениеце приобрела дом

Вчера, 12:03
После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце не растерялась.

Агата Мцениеце приобрела дом
И если раньше о ней знали разве что ярые фанаты сериальчиков для домохозяек, да заядлые театралы, то после страшных историй про Прилучного, выгонявшего её с детьми из дома на улицу и закрутившего роман с Карпович, имя Агаты зазвучало повсюду. И она быстро этим воспользовалась, монетизировав популярность.

Агата Мцениеце приобрела дом


Теперь это приносит плоды - актриса стала владелицей загородного дома, о чем похвасталась своей аудитории.

Агата Мцениеце приобрела дом


Дом пока в стадии строительства, так что, вложений предстоит много. Муцениеце поблагодарила за всё своих поклонников и зрителей, отметив, что именно благодаря им она смогла себе позволить купить недвижимость. И она точно не лукавит.

Также, например, в своё время обогатилась Рита Дакота, заработав на громком разводе с Соколовским, набежавших на фоне этого подписчиках и рекламе в блоге. Результат - две двухэтажных квартиры в новом элитном районе Москвы.

Агата Мцениеце приобрела дом

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Ключевые слова: julianews, Агата Муцениеце

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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