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Виктория Боня учит дочь отвечать учителю, который кричит на неё в школе

Сегодня, 08:09
Виктория Боня призналась, что в последнее время учёба в школе для её дочери даётся с трудом.

Виктория Боня учит дочь отвечать учителю, который кричит на неё в школе
И не только из-за учебной программы, но и из-за поведения самих учителей.

Вика была удивлена, когда Анджелина рассказала ей о том, как с девочкой общаются взрослые. Например, на ребёнка накричали по причине небольшого опоздания на занятие.

Виктория Боня учит дочь отвечать учителю, который кричит на неё в школе


"Дочка говорит, что учитель кричит на нее, когда мы опаздываем. Сейчас, во время "Формулы-1", мы опаздываем второй или третий день подряд. Анджелиш, я предлагаю тебе сказать ему: "Не кричите на меня. На меня мама с папой не кричат, а вы на меня кричите",

- советует 10-летней дочери Боня.

На это девочка ответила, что она побоится ответить так учителю, это просто нельзя сделать. Но Виктория была непреклонна:

"Можно. Они пользуются тем, что вы боитесь что-либо сказать. Я считаю, что никто не должен кричать на детей в школе",

- подытожила Боня.

Кстати, Вика давно просит отца Энджи перевести девочку в другую школу, но пока что Алекс Смерфит против.

Виктория Боня учит дочь отвечать учителю, который кричит на неё в школе

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Ключевые слова: Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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