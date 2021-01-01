Виктория Боня учит дочь отвечать учителю, который кричит на неё в школе

И не только из-за учебной программы, но и из-за поведения самих учителей.Вика была удивлена, когда Анджелина рассказала ей о том, как с девочкой общаются взрослые. Например, на ребёнка накричали по причине небольшого опоздания на занятие."Дочка говорит, что учитель кричит на нее, когда мы опаздываем. Сейчас, во время "Формулы-1", мы опаздываем второй или третий день подряд. Анджелиш, я предлагаю тебе сказать ему: "Не кричите на меня. На меня мама с папой не кричат, а вы на меня кричите",- советует 10-летней дочери Боня.На это девочка ответила, что она побоится ответить так учителю, это просто нельзя сделать. Но Виктория была непреклонна:"Можно. Они пользуются тем, что вы боитесь что-либо сказать. Я считаю, что никто не должен кричать на детей в школе",- подытожила Боня.Кстати, Вика давно просит отца Энджи перевести девочку в другую школу, но пока что Алекс Смерфит против.