Виктория Боня учит дочь отвечать учителю, который кричит на неё в школе

Вика была удивлена, когда Анджелина рассказала ей о том, как с девочкой общаются взрослые. Например, на ребёнка накричали по причине небольшого опоздания на занятие.
"Дочка говорит, что учитель кричит на нее, когда мы опаздываем. Сейчас, во время "Формулы-1", мы опаздываем второй или третий день подряд. Анджелиш, я предлагаю тебе сказать ему: "Не кричите на меня. На меня мама с папой не кричат, а вы на меня кричите",
- советует 10-летней дочери Боня.
На это девочка ответила, что она побоится ответить так учителю, это просто нельзя сделать. Но Виктория была непреклонна:
"Можно. Они пользуются тем, что вы боитесь что-либо сказать. Я считаю, что никто не должен кричать на детей в школе",
- подытожила Боня.
Кстати, Вика давно просит отца Энджи перевести девочку в другую школу, но пока что Алекс Смерфит против.