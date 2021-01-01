Сын Таисии Повалий отказался от общения с ней

Напомним, мужчине 36 лет. Ранее он пытался делать музыкальную карьеру на Украине, работал аранжировщиком, участвовал в фестивалях. Затем вдруг понял, что его призвание - служить народу и оказался в депутатах Верховной Рады, ну а после этого, видимо подзаработав, депутат оказался в Испании, где живёт с семьей.О происходящем конфликте России и Украины он высказался резко, вступившись за свою Родину, однако ж, защищать её не отправился. А на днях ему нанесла удар собственная мать, которая заняла другую сторону, осудив нацистов и выступив на концерте в Кремле. Во время выступления Повалий исполнила песню про рушник, на украинском языке.«Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание. Вроде в душе стало мало беспокойства, а будущее все равно туманно. Настроение - протереть пыльный плинтус. «Как-то разрулится», — пишете вы на своих страничках с улыбками. Не надо только сюда про маму, ок? Это совсем отдельная ее история, я к ней отношения не имею!» - написал после этого Денис в своём блоге.Кстати, ранее отношения у матери и сына складывались нормально. Уже несколько лет наследник знаменитости женат на девушке по имени Светлана, у них есть маленький сын. В интервью Повалий говорила, что с невесткой дружит и у них все хорошо, но, нет-нет, да и проскальзывали колкие фразы.Так, например, певица отмечала, что первое, что увидел её внук Демьян после рождения - камеру айфона перед носом, а потом снимок тут же был размещён в сети. Но зато, Света хорошо готовит.