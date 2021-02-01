Анастасия Макеева и Роман Мальков празднуют первую годовщину свадьбы

Небольшое торжество прошло в Москве в окружении нескольких друзей и родителей «невесты». Ну и конечно пасынок Настасьи, который занимается тем, что ищет себя, тоже присутствовал на празднике.
Для семейного торжества Макеева выбрала белоснежный комбинезон с пиджаком, Мальков же облачился в классический костюм и до блеска начистил ботинки. В общем, все прошло мило.
В который раз Анастасия кричала на публику о своей любви к благоверному, отмечая, что он ей признался, что ни минуты ещё не пожалел о том, что с ней связался и ушёл от жены и детей. Там надо было тяжело работать и содержать семейство, а тут его самого содержат за постель и компанию.
Тем не менее, глядя на Малькова, некоторые подписчицы поддержали актрису: «Правильно, надо бороться за своё счастье!», «У вас глаза сияют, Настя! Оно того стоило!», «Так любого мужика оденешь и отмоешь и будет модель», - рассуждают женщины.