Полина Гагарина и её дочь проводят время на пляже в одинаковых белоснежных купальниках

Полина Гагарина отдыхает в Дубае, откуда уже делилась снимками, демонстрируя подтянутую фигуру в бикини.
Теперь же певица показала кадры времяпрепровождения с дочерью Мией. Мать и дочь щеголяют по песку в одинаковых белоснежных купальниках. Лицо девочки артистка все ещё продолжает скрывать.
Вместе с этим Гагарина не упустила возможность снова показать почитателям спортивную форму. Фото певицы с дочерью всегда вызывают и публики положительные эмоции. «Красавицы!», «Полина в отличной форме, как всегда!», «Две подружки», - умиляется народ.
В подписи к фото исполнительница отметила, что каникулы подошли к концу и она возвращается в Москву, чтобы приступить к работе.
Ключевые слова: Полина Гагарина
, lilynews
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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