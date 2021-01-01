Полина Гагарина и её дочь проводят время на пляже в одинаковых белоснежных купальниках

Теперь же певица показала кадры времяпрепровождения с дочерью Мией. Мать и дочь щеголяют по песку в одинаковых белоснежных купальниках. Лицо девочки артистка все ещё продолжает скрывать.Вместе с этим Гагарина не упустила возможность снова показать почитателям спортивную форму. Фото певицы с дочерью всегда вызывают и публики положительные эмоции. «Красавицы!», «Полина в отличной форме, как всегда!», «Две подружки», - умиляется народ.В подписи к фото исполнительница отметила, что каникулы подошли к концу и она возвращается в Москву, чтобы приступить к работе.