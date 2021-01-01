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Полина Гагарина и её дочь проводят время на пляже в одинаковых белоснежных купальниках

Вчера, 22:46
Полина Гагарина отдыхает в Дубае, откуда уже делилась снимками, демонстрируя подтянутую фигуру в бикини.

Полина Гагарина и её дочь проводят время на пляже в одинаковых белоснежных купальниках
Теперь же певица показала кадры времяпрепровождения с дочерью Мией. Мать и дочь щеголяют по песку в одинаковых белоснежных купальниках. Лицо девочки артистка все ещё продолжает скрывать.

Полина Гагарина и её дочь проводят время на пляже в одинаковых белоснежных купальниках


Вместе с этим Гагарина не упустила возможность снова показать почитателям спортивную форму. Фото певицы с дочерью всегда вызывают и публики положительные эмоции. «Красавицы!», «Полина в отличной форме, как всегда!», «Две подружки», - умиляется народ.
В подписи к фото исполнительница отметила, что каникулы подошли к концу и она возвращается в Москву, чтобы приступить к работе.

Полина Гагарина и её дочь проводят время на пляже в одинаковых белоснежных купальниках

Полина Гагарина и её дочь проводят время на пляже в одинаковых белоснежных купальниках

← Дана Борисова призналась, кто оплатил ей отдых в Турции

Ключевые слова: Полина Гагарина, lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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