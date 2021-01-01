Ольга Серябкина рассказала о послеродовой депрессии

Сын является первенцем и для Оли и для её мужа Георгия Начкебия.Оля вспоминает, что после выписки, её "накрыла" жёсткая послеродовая депрессия:"Обязательно проговаривайте все проблемы с родными, не держите в себе поток разных эмоций и мыслей",- советует Серябкина.Теперь же всё хорошо, артистка готовится к выпуску нового сольного альбома "Синий цвет твоей любви" и восстанавливает тело, которое располнело после грудного кормления.Серябкина стала чаще заниматься спортом, не скрывая, что с малышом ей помогает мама и няня."Я принимала это состояние, потому что беременность протекала легко, так как мы планировали ребенка и готовились к этому событию. К прежней форме пока не вернулась, поскольку не сижу на жестких диетах, так как этого делать нельзя. И, безусловно, благодарна своему телу за то, что быстро прихожу в форму, не делая при этом никаких экспресс-методов похудения. Вскоре приду в форму и буду такой же стройной и подтянутой, как была до этого",- уверена экс-солистка группы SEREBRO.