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Ольга Серябкина рассказала о послеродовой депрессии

Вчера, 17:03
Певица Ольга Серябкина не так давно стала мамой, родив на свет мальчика.

Ольга Серябкина рассказала о послеродовой депрессии
Сын является первенцем и для Оли и для её мужа Георгия Начкебия.

Ольга Серябкина рассказала о послеродовой депрессии


Оля вспоминает, что после выписки, её "накрыла" жёсткая послеродовая депрессия:

"Обязательно проговаривайте все проблемы с родными, не держите в себе поток разных эмоций и мыслей",

- советует Серябкина.

Ольга Серябкина рассказала о послеродовой депрессии


Теперь же всё хорошо, артистка готовится к выпуску нового сольного альбома "Синий цвет твоей любви" и восстанавливает тело, которое располнело после грудного кормления.

Серябкина стала чаще заниматься спортом, не скрывая, что с малышом ей помогает мама и няня.

"Я принимала это состояние, потому что беременность протекала легко, так как мы планировали ребенка и готовились к этому событию. К прежней форме пока не вернулась, поскольку не сижу на жестких диетах, так как этого делать нельзя. И, безусловно, благодарна своему телу за то, что быстро прихожу в форму, не делая при этом никаких экспресс-методов похудения. Вскоре приду в форму и буду такой же стройной и подтянутой, как была до этого",

- уверена экс-солистка группы SEREBRO.

Ольга Серябкина рассказала о послеродовой депрессии




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Ключевые слова: Ольга Серябкина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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