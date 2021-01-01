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Алена Хмельницкая пожаловалась на выходки младшей дочери

Вчера, 10:22
У Алёны Хмельницкой две дочери от Тиграна Кеосаяна.

Алена Хмельницкая пожаловалась на выходки младшей дочери
Старшей Александре 27 лет, она давно живёт отдельно от матери и занимается режиссурой. А младшей Ксении сейчас 11 и актриса уже начала познавать все прелести переходного возраста наследницы. Так, по словам Хмельницкой, девочка постоянно огрызается и хамит.
«Ксюша вступила в переходный возраст. Ей одиннадцать, но как будто тринадцать. Она очень противоречивая, колкая, резкая, огрызающаяся. Я понимаю, что это гормоны, с которыми ничего не поделаешь, потому что проблемы возникают на ровном месте, внезапно. Но у нее на все один ответ — нет! Я говорю: «Ты меня даже недослушиваешь! А стоило бы — вдруг что-нибудь хорошее предложу...», - делится артистка.

Алена Хмельницкая пожаловалась на выходки младшей дочери


Самые большие скандалы в семье разгораются из-за нежелания Ксении учиться. У Хмельницкой уже нет сил заставлять дочь делать уроки, так что, она определила бунтарку в продленку, где её контролируют учителя.
«Самый большой кошмар — уроки, поэтому я договорилась с педагогом, чтобы Ксюша оставалась на продленке и там все делала. Это наша самая серьезная зона конфликта. Я не хочу больше стоять у нее над душой, не могу, нет ресурсов. А Ксюша превращает уроки в какой-то бесконечный процесс», - жалуется Хмельницкая.
При этом, Ксения получает «не только двойки», но и тройки, четвёртки и иногда даже пятёрки.

Алена Хмельницкая пожаловалась на выходки младшей дочери

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Ключевые слова: Алена Хмельницкая, Lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Соцсеть

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