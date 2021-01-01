Илья Авербух вышел на разговор с Лизой Арзамасовой на тему общего сына

Фигурист поведал о том, что не так давно обсуждал с Лизой будущее их сына Льва.Оказалось, Авербух мечтает о том, чтобы мальчик стал одиночником на льду."Внутри меня нереализованный одиночник. Мне бы хотелось, чтобы он был одиночником. Хоть я танцор, тренер танцоров, я выделяю из четырех видов мужское одиночное катание. Я считаю его флагманом фигурного катания, несмотря на лидерство девушек", - рассуждает фигурист.Правда, Илья сделал акцент на том, что будут учитываться желания и физические возможности сына: "Думаю, мы попробуем. Мы уже об этом договорились с Лизой. Но я постараюсь объективно оценить возможности своего ребенка. Если я увижу, что это не его, то не буду воплощать в нем собственные амбиции. А если все будет органично, если он будет быстро схватывать, то почему бы и нет".Это верный подход, так как у сына Яны Рудковской, по ее словам, выбора не было. Она изначально была уверена, что в их семье рождён новый талантливый фигурист.