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Илья Авербух вышел на разговор с Лизой Арзамасовой на тему общего сына

Сегодня, 15:41
Несмотря на то, что Илья Авербух старше своей жены Лизы Арзамасовой на 21 год, он не раз говорил о том, что важные решения они принимают вместе.

Илья Авербух вышел на разговор с Лизой Арзамасовой на тему общего сына
Фигурист поведал о том, что не так давно обсуждал с Лизой будущее их сына Льва.

Оказалось, Авербух мечтает о том, чтобы мальчик стал одиночником на льду.

Илья Авербух вышел на разговор с Лизой Арзамасовой на тему общего сына


"Внутри меня нереализованный одиночник. Мне бы хотелось, чтобы он был одиночником. Хоть я танцор, тренер танцоров, я выделяю из четырех видов мужское одиночное катание. Я считаю его флагманом фигурного катания, несмотря на лидерство девушек", - рассуждает фигурист.

Илья Авербух вышел на разговор с Лизой Арзамасовой на тему общего сына


Правда, Илья сделал акцент на том, что будут учитываться желания и физические возможности сына: "Думаю, мы попробуем. Мы уже об этом договорились с Лизой. Но я постараюсь объективно оценить возможности своего ребенка. Если я увижу, что это не его, то не буду воплощать в нем собственные амбиции. А если все будет органично, если он будет быстро схватывать, то почему бы и нет".

Это верный подход, так как у сына Яны Рудковской, по ее словам, выбора не было. Она изначально была уверена, что в их семье рождён новый талантливый фигурист.

Илья Авербух вышел на разговор с Лизой Арзамасовой на тему общего сына

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Ключевые слова: Илья Авербух

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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