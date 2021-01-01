Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка

Вчера, 18:48
В 2020 году телесваха Роза Сябитова в очередной раз выдала замуж дочь Ксению.

Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка
Напомним, наследница телеведущей ранее была замужем за юристом Андреем Снетковым. В 2015 году пара развелась.

Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка


Тогда Ксения заявила, что муж разбил ей сердце неподобающим к ней отношением. Сябитова же делилась, что и сама не поняла, в чем конкретно были претензии её дочери к мужу, так что, причина развода ей толком неизвестна. Предположительно, Снетков был не готов к семейной жизни.

В ну а через несколько лет Ксюша снова пошла под венец, на этот раз с инженером Максимом Шевченко.

Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка


Пока, судя по всему, полёт нормальный, раз парочка решила обзавестись потомством. Сябитова радостно сообщила, что совсем скоро станет бабушкой.

«Орден народной бабушки я скоро получу! Скоро стану бабушкой! А Ксюнечка — мамой. Сейчас ищем роддом. Ксения будет самой замечательной мамой! Такие у нас новости!» - поделилась телеведущая с поклонниками.

Аудитория Сябитовой надеется, что теперь-то её дочь нашла настоящее счастье.

Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка


← Мадонна рассталась со своим бойфрендом "Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна →

Ключевые слова: julianews, Роза Сябитова

Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Мерил Стрип совсем скоро станет бабушкой
Дочь Розы Сябитовой продемонстрировала тату на фотографии в бикини
Дочь Розы Сябитовой впервые поведала о причинах своего развода
Ксения Сябитова впервые решилась рассказать о причинах развода
"Опять онкологию": Возлюбленный Лены Катиной рассказал о своей болезни Осенью прошлого года Лена Катина рассказала, что она вновь не одинока.
За что Эммануил Виторган потребовал извинений от Никиты Михалкова Бесогон Михалков порассуждал о патриотизме, поместив некоторых знаменитостей в блок предателей Родины.
"Все рушит": Дилара рассказала о проблемах Моргенштерна Несмотря на громкое заявление, некоторые уверены, что проблемы с психическим здоровьем у Алишера Моргенштерна уже давно.
Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка В 2020 году телесваха Роза Сябитова в очередной раз выдала замуж дочь Ксению.
Мадонна рассталась со своим бойфрендом Как часто бывает, Ахмалик был танцором в группе Мадонны ив 2019 году их рабочие отношения переросли в «любовь».
Дана Борисова отпраздновала 5 лет трезвой жизни Дана Борисова отпраздновала юбилей твоей трезвой жизни - 5 лет без наркотиков, ну или почти без них, ибо порой возникали сомнения.
Анна Городжая рассказала, где в этом году планируют отдыхать российские звёзды Миссис Россия, соучредитель свадебного агентства «Свадьберри», организатор звёздных свадеб Анна Городжая дала советы тем, кто уже сейчас задумывается о летнем отдыхе, поведав о том, к каким местам присматриваются звёзды российского шоу-бизнеса.
Психиатр назвал диагноз Эмбер Херрд Суды между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд становятся все интересней.
Яна Ясс порадовала искушённого слушателя стильным треком "Цветы лотоса" В новой песне певицы Яны Ясс "Цветы Лотоса" дождливая весна на сердце перекликается с настроением трека. Этот ливень - это метафора не горести или уныния, а олицетворение очищения и любви. Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах.
Евгений Петросян поделился снимком с сыном В блоге Евгения Петросяна нечасто можно увидеть семейные снимки.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.