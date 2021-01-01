Дочка Розы Сябитовой ждет ребенка

Напомним, наследница телеведущей ранее была замужем за юристом Андреем Снетковым. В 2015 году пара развелась.Тогда Ксения заявила, что муж разбил ей сердце неподобающим к ней отношением. Сябитова же делилась, что и сама не поняла, в чем конкретно были претензии её дочери к мужу, так что, причина развода ей толком неизвестна. Предположительно, Снетков был не готов к семейной жизни.В ну а через несколько лет Ксюша снова пошла под венец, на этот раз с инженером Максимом Шевченко.Пока, судя по всему, полёт нормальный, раз парочка решила обзавестись потомством. Сябитова радостно сообщила, что совсем скоро станет бабушкой.«Орден народной бабушки я скоро получу! Скоро стану бабушкой! А Ксюнечка — мамой. Сейчас ищем роддом. Ксения будет самой замечательной мамой! Такие у нас новости!» - поделилась телеведущая с поклонниками.Аудитория Сябитовой надеется, что теперь-то её дочь нашла настоящее счастье.