Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

«Ольге Бузовой не грозит нищета!»: психолог Инна Тлиашинова решила проанализировать ситуацию

Сегодня, 15:51
Инна Тлиашинова - автор эксклюзивной методики «Мастер разборов».

«Ольге Бузовой не грозит нищета!»: психолог Инна Тлиашинова решила проанализировать ситуацию
Она уже не раз слышала в интервью Ольги Бузовой о том, что у той присутствует страх нищеты.

Бузова частенько заявляла в прессе, что именно страх потери денег стал для нее стимулом зарабатывать и помог достичь большого успеха. Ольга не росла в богатой семье и с детства не понаслышке знала, что такое нехватка средств. Мечтать о красивых вещах не приходилось, в основном она донашивала вещи дочерей маминых подруг. Бузова понимала, что надеяться ей не на кого, и поэтому сразу после окончания школы пошла работать. Попав в модельное агентство, она стала зарабатывать свои первые неплохие деньги. А затем ее карьера пошла вверх.

Несмотря на то, что сейчас Ольга знаменита на всю страну, журналисты продолжают задавать ей вопросы о страхе по поводу денег. Бузова отвечает, что на ней лежит большая ответственность за родителей, ее команду и за себя, поэтому она до сих пор делает все возможное для того, чтобы много зарабатывать.

Психолог Инна Тлиашинова, которая не раз делала личные разборы знаменитостям и звездам шоу-бизнеса, провела диагностику певицы по авторской методике «Мастер Разборов» и выяснила, что причин бояться бедности у Бузовой нет.

«Ольге Бузовой не грозит нищета!»: психолог Инна Тлиашинова решила проанализировать ситуацию


«Мышление Ольги Бузовой полностью настроено на богатство. Даже не уровне подсознания Ольга ассоциирует себя с королевскими особами и принцессами. Поэтому нищета ей не грозит, и она может не переживать по этому поводу», - заявила психолог Инна Тлиашинова.
К авторской методике «Мастер Разборов» Инны Тлиашиновой обращаются многие известные персоны, которым она помогает проработать вопросы, связанные с финансами, личной жизнью, карьерой. Среди них Филипп Киркоров, Ани Лорак, Яна Рудковская, Азиза, Марина Федункив и многие другие.

Инна Тлиашинова является обладательницей таких престижных премий как «Topical Style Awards» в номинация «Женщина Года 2021», «Fashion New Year Awards 2021» в номинации «Звездный психолог». Также отмечена наградами «Психолог года» и «Эксперт года».
В 2020 году психолог основала Международную онлайн Академию «Мастер Разборов», которая помогает десяткам тысяч людей по всему миру измениться, добиться колоссальных успехов в личной жизни и профессиональной сфере. 2 и 3 мая в Москве в «ВТБ Арена» состоится большое мероприятие трансформации личности от академии «Мастер разборов», на котором Инна Тлиашинова поделится знаниями и инструментами трансформации жизни.

«Ольге Бузовой не грозит нищета!»: психолог Инна Тлиашинова решила проанализировать ситуацию

← Наргиз Закирова вышла замуж Таша Белая оказалась в числе звёздных гостей премьеры фильма с участие... →

Ключевые слова: Инна Тлиашинова

Количество просмотров: 1 170
Автор: Lili

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ксения Собчак недовольна тем, что интервью у Монэскин взяла Ольга Бузова
Ольга Бузова сообщила, что планирует переехать в другую страну
Ольга Бузова из-за большого объема работы не успевает восстановить силы
Ольга Бузова решила отдохнуть подальше от недоброжелателей
"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры Вот уже более пяти лет Линда Евангелиста не появляется на публике.
Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова Вчера Ольга Бузова в очередной раз прошлась по Дмитрию Тарасову.
Канье Уэст признал, что зря выложил в сеть переписку с Ким Кардашьян Канье Уэст никак не может принять тот факт, что Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвисом.
"Личный сорт ада": Рита Дакота сообщила, что рассталась с Федором Белогаем Вскоре после развода с Владом Соколовским Рита Дакота встретила Федора Белогая.
Таша Белая оказалась в числе звёздных гостей премьеры фильма с участием Дженнифер Лопес Несколько дней назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма с участием Дженнифер Лопес Marry Me ("Первый встречный").
«Ольге Бузовой не грозит нищета!»: психолог Инна Тлиашинова решила проанализировать ситуацию Инна Тлиашинова - автор эксклюзивной методики «Мастер разборов».
Наргиз Закирова вышла замуж Наргиз Закирова уже успела неоднократно похвастаться счастьем в личной жизни.
Даню Милохина сбил велосипедист Вчера ближе к вечеру с Даней Милохиным произошел очень неприятный инцидент.
Владимир Познер возмущен решением МОК Владимир Познер возмущен действиями Международного олимпийского комитета.
Почему Николай Дроздов не любит общаться с журналистами Николаю Дроздову совершенно не нравится общение с журналистами, потому что он считает их обманщиками, которые способны на все ради материала.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.