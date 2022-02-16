«Ольге Бузовой не грозит нищета!»: психолог Инна Тлиашинова решила проанализировать ситуацию

Она уже не раз слышала в интервью Ольги Бузовой о том, что у той присутствует страх нищеты.Бузова частенько заявляла в прессе, что именно страх потери денег стал для нее стимулом зарабатывать и помог достичь большого успеха. Ольга не росла в богатой семье и с детства не понаслышке знала, что такое нехватка средств. Мечтать о красивых вещах не приходилось, в основном она донашивала вещи дочерей маминых подруг. Бузова понимала, что надеяться ей не на кого, и поэтому сразу после окончания школы пошла работать. Попав в модельное агентство, она стала зарабатывать свои первые неплохие деньги. А затем ее карьера пошла вверх.Несмотря на то, что сейчас Ольга знаменита на всю страну, журналисты продолжают задавать ей вопросы о страхе по поводу денег. Бузова отвечает, что на ней лежит большая ответственность за родителей, ее команду и за себя, поэтому она до сих пор делает все возможное для того, чтобы много зарабатывать.Психолог Инна Тлиашинова, которая не раз делала личные разборы знаменитостям и звездам шоу-бизнеса, провела диагностику певицы по авторской методике «Мастер Разборов» и выяснила, что причин бояться бедности у Бузовой нет.«Мышление Ольги Бузовой полностью настроено на богатство. Даже не уровне подсознания Ольга ассоциирует себя с королевскими особами и принцессами. Поэтому нищета ей не грозит, и она может не переживать по этому поводу», - заявила психолог Инна Тлиашинова.К авторской методике «Мастер Разборов» Инны Тлиашиновой обращаются многие известные персоны, которым она помогает проработать вопросы, связанные с финансами, личной жизнью, карьерой. Среди них Филипп Киркоров, Ани Лорак, Яна Рудковская, Азиза, Марина Федункив и многие другие.Инна Тлиашинова является обладательницей таких престижных премий как «Topical Style Awards» в номинация «Женщина Года 2021», «Fashion New Year Awards 2021» в номинации «Звездный психолог». Также отмечена наградами «Психолог года» и «Эксперт года».В 2020 году психолог основала Международную онлайн Академию «Мастер Разборов», которая помогает десяткам тысяч людей по всему миру измениться, добиться колоссальных успехов в личной жизни и профессиональной сфере. 2 и 3 мая в Москве в «ВТБ Арена» состоится большое мероприятие трансформации личности от академии «Мастер разборов», на котором Инна Тлиашинова поделится знаниями и инструментами трансформации жизни.