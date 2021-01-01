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У Виктора Дробыша родился внук

Сегодня, 18:51
Виктор Дробыш в очередной раз стал дедом.

У Виктора Дробыша родился внук
Его сын Валерий женат на участнице проекта «Фабрика звёзд» 33-летней Александре Гурковой. Так вот, на днях супруги стали родителями в четвёртый раз, у них уже есть два сына и дочь. О пополнении в семье сообщила певица, разместив в сети фото, где позирует с новорождённым сыном и мужем.

У Виктора Дробыша родился внук


«Спасибо, Господи, что не слушаешь меня. По моему плану я была бы сейчас одна и на пике карьеры. И это круто! Но я никогда не узнала бы, как могу быть счастлива! Сейчас как будто все встало на свои места, всех я люблю теперь еще больше, жизнь во мне забурлила горным ручьем невероятной силы», - поделилась Гуркова в Инстаграм.

У Виктора Дробыша родился внук


Напомним, Александра была финалисткой «Фабрики - 6», после чего долгое время выступала в составе группы «КГБ» и «Принцесса avenue», вот только едва ли кто-то вспомнит хиты коллективов. С карьерой Гурковой не везёт, несмотря на то, что за её плечами многочисленные победы и гран-при в престижных вокальных конкурсах. Гуркова не унывает, отмечая, что у неё другие жизненные приоритеты. Песни она поёт и записывает и сейчас, но особой популярности ей это не приносит.

У Виктора Дробыша родился внук

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Ключевые слова: julianews, Виктор Дробыш

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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