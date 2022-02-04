Пока поклонники знаменитостей гадают, на кого будет похож будущий малыш, Рианна опубликовала новое фото с беременным животом - судя по нему, ждать малыша уже осталось недолго.
Беременная Рианна показала новое фото с округлившимся животом
04.02.22 / 21:31
Певица Рианна и её бойфренд A$AP Rocky готовятся к рождению первенца.
Рианне и её возлюбленному по 33 года. Роман звезд начался около года назад, однако они давно были знакомы и работали над несколькими музыкальными проектами. В интервью A$AP Rocky неоднократно утверждал, что Рианна является самой большой любовью всей его жизни, он ждал только её.
Пока поклонники знаменитостей гадают, на кого будет похож будущий малыш, Рианна опубликовала новое фото с беременным животом - судя по нему, ждать малыша уже осталось недолго.
Пока поклонники знаменитостей гадают, на кого будет похож будущий малыш, Рианна опубликовала новое фото с беременным животом - судя по нему, ждать малыша уже осталось недолго.
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Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com/badgalriri, twitter.com, pinterest.com
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Автор фото: instagram.com/badgalriri, twitter.com, pinterest.com
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