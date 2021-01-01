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Марина Зудина поделилась снимком Павла Табакова с его дочерью

Сегодня, 16:01
В День матери, 28 ноября, Марина Зудина расчувствовалась и решила показать подписчикам свою маленькую внучку Мию.

Марина Зудина поделилась снимком Павла Табакова с его дочерью
Старший сын Павел, который родился в браке с Олегом Табаковым, не так давно стал папой, а актриса – счастливой бабушкой.

Марина Зудина поделилась снимком Павла Табакова с его дочерью


Она опубликовала в Инстаграм снимок сына с девочкой и архивные фото, где их с Табаковым дети запечатлены с покойным отцом.

Марина Зудина поделилась снимком Павла Табакова с его дочерью


Пост Зудина сопроводила словами: «Самое большое счастье для меня – видеть, с какой нежностью любимые тобой, относятся друг к другу. И материнство неразрывно связано с мужчинами, поэтому единственное и основное пожелание в День Матери – не бойтесь влюбляться и любить, потому что дети, рождённые в любви – это ни с чем не сравнимое счастье!!».

Подписчики поддержали Марину и поблагодарили на фотографии. Были и те, кто отметил, что она – прекрасная мать, которая «продлила отца в детях, выполнив долг перед мирозданием».

Марина Зудина поделилась снимком Павла Табакова с его дочерью

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Ключевые слова: julianews, Марина Зудина, Павел Табаков, Олег Табаков

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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