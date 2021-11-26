"Нужно быть проще": Светлана Пермякова сообщила, что её дочь ездит в школу на общественном транспорте

Так девочка будет более коммуникабельной. Артистка вообще предпочитает вести простой образ жизни и не использует свою известность. Она считает, что нельзя прятать детей от окружающих, это плохо сказывается на их психике.
Пермякова добавила: «Никогда не любила причислять себя к артистам, которые лично привозят детей в школу и следят за ними, пряча их лица за очками. Нужно быть проще и стремиться наладить общение со всеми. В жизни это может пригодиться любому человеку. Одевайтесь теплее и старайтесь беречь себя и своих близких. Остальное имеет значительно меньшее значение».