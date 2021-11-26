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"Нужно быть проще": Светлана Пермякова сообщила, что её дочь ездит в школу на общественном транспорте

26.11.21 / 14:41
Светлана Пермякова считает, что дети должны больше общаться с окружающими.

"Нужно быть проще": Светлана Пермякова сообщила, что её дочь ездит в школу на общественном транспорте
Именно поэтому она не возит свою дочь в школу на личном автомобиле, а сажает на общественный транспорт. Часто актриса ездит с наследницей вместе.

"Нужно быть проще": Светлана Пермякова сообщила, что её дочь ездит в школу на общественном транспорте


Так девочка будет более коммуникабельной. Артистка вообще предпочитает вести простой образ жизни и не использует свою известность. Она считает, что нельзя прятать детей от окружающих, это плохо сказывается на их психике.

"Нужно быть проще": Светлана Пермякова сообщила, что её дочь ездит в школу на общественном транспорте


Пермякова добавила: «Никогда не любила причислять себя к артистам, которые лично привозят детей в школу и следят за ними, пряча их лица за очками. Нужно быть проще и стремиться наладить общение со всеми. В жизни это может пригодиться любому человеку. Одевайтесь теплее и старайтесь беречь себя и своих близких. Остальное имеет значительно меньшее значение».

"Нужно быть проще": Светлана Пермякова сообщила, что её дочь ездит в школу на общественном транспорте

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Ключевые слова: Светлана Пермякова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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