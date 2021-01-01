Наталья Бочкарева рассказала, чем увлекаются её дети

У артистки двое детей 14-летний сын Иван и 13-летняя дочь Мария. Они не стремятся к публичности и заняты совсем другим.Так, Мария увлекается историей и учится в языковой школе, мечтая стать филологом, а ее брат студент московского кадетского корпуса. Иван собирается идти по военной стезе, а прошедшим летом удивил родителей тем, что отправился работать трудником в Псково-Печерский монастырь.«Блогеров они терпеть не могут. Дочь изучает… историю коммунизма. Знаете, как я об этом узнала? Недавно наша собака съела книгу Маши. А так бы и не подозревала, что ее заинтересовал период царской империи, переворота и прихода к коммунизму. Во время пандемии мы смотрели разные документальные фильмы на исторические темы. А Ваню увлекает простой сельский быт. У меня сын летом работал трудником и жил при Псково-Печерском монастыре! Вот такое воспитание», - рассказала Бочкарева.Напомним, детей Наталья родила от первого мужа Николая Борисова. Супруги развелись и мужчина не принимает участия в воспитании наследников.