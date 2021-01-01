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Наталья Бочкарева рассказала, чем увлекаются её дети

Вчера, 17:53
Отпрыски актрисы Натальи Бочкаревой и не думают идти по её стопам, по крайней мере пока.

Наталья Бочкарева рассказала, чем увлекаются её дети
У артистки двое детей 14-летний сын Иван и 13-летняя дочь Мария. Они не стремятся к публичности и заняты совсем другим.

Наталья Бочкарева рассказала, чем увлекаются её дети


Так, Мария увлекается историей и учится в языковой школе, мечтая стать филологом, а ее брат студент московского кадетского корпуса. Иван собирается идти по военной стезе, а прошедшим летом удивил родителей тем, что отправился работать трудником в Псково-Печерский монастырь.

«Блогеров они терпеть не могут. Дочь изучает… историю коммунизма. Знаете, как я об этом узнала? Недавно наша собака съела книгу Маши. А так бы и не подозревала, что ее заинтересовал период царской империи, переворота и прихода к коммунизму. Во время пандемии мы смотрели разные документальные фильмы на исторические темы. А Ваню увлекает простой сельский быт. У меня сын летом работал трудником и жил при Псково-Печерском монастыре! Вот такое воспитание», - рассказала Бочкарева.

Наталья Бочкарева рассказала, чем увлекаются её дети


Напомним, детей Наталья родила от первого мужа Николая Борисова. Супруги развелись и мужчина не принимает участия в воспитании наследников.

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Ключевые слова: julianews, Наталья Бочкарева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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