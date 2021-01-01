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Катя Жужа родила третьего ребенка

Вчера, 17:40
Вчера 33-летняя Катя Жужа родила сына.

Катя Жужа родила третьего ребенка
О том, что бывшая участница "Дом-2" стала многодетной матерью она рассказала подписчикам в своем Инстаграм. Этот ребенок стал для нее уже третьим. Катя воспитывает дочь от первого брака и сына от Артема Маркелова, которому недавно исполнился год.

Катя Жужа родила третьего ребенка


Бывшая подруга Бородиной поделилась в соцсети первыми снимками с малышом и сообщила, что очень счастлива.

Катя Жужа родила третьего ребенка


Кстати, быть беременной Жуже совсем не нравится. Она тяжело переносила последние месяцы и сообщила, что в ближайшие годы заводить еще детей не планирует.

Катя Жужа родила третьего ребенка

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Ключевые слова: Катя Жужа, julianews

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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