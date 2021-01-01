Катя Жужа родила третьего ребенка

О том, что бывшая участница "Дом-2" стала многодетной матерью она рассказала подписчикам в своем Инстаграм. Этот ребенок стал для нее уже третьим. Катя воспитывает дочь от первого брака и сына от Артема Маркелова, которому недавно исполнился год.Бывшая подруга Бородиной поделилась в соцсети первыми снимками с малышом и сообщила, что очень счастлива.Кстати, быть беременной Жуже совсем не нравится. Она тяжело переносила последние месяцы и сообщила, что в ближайшие годы заводить еще детей не планирует.