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Клавдия Безверхова стала мамой

Сегодня, 18:16
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Клавдия Безверхова родила первенца.

Клавдия Безверхова стала мамой
Радостной новостью девушка поделилась с поклонниками в Инстаграм.

Клавдия Безверхова стала мамой


Но имени крохи молодая мама раскрывать пока не желает, и показала младенца со спины, опубликовав фото, где держит его на руках. Клавдия ушла с проекта после неудачных романов, и вскоре нашла свое счастье за периметром.

Клавдия Безверхова стала мамой


Девушка вышла замуж и вскоре объявила, что беременна. Безверхова рассказала, что роды прошли хорошо и быстро, при этом девушка не стала платить большие суммы за отдельную палату и лежала в бесплатной больнице.

Клавдия призналась, что счастлива и всегда хотела большую семью. Она надеется, что скоро ее мечта исполнится.

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Ключевые слова: Клавдия Безверхова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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