Клавдия Безверхова стала мамой

Радостной новостью девушка поделилась с поклонниками в Инстаграм.Но имени крохи молодая мама раскрывать пока не желает, и показала младенца со спины, опубликовав фото, где держит его на руках. Клавдия ушла с проекта после неудачных романов, и вскоре нашла свое счастье за периметром.Девушка вышла замуж и вскоре объявила, что беременна. Безверхова рассказала, что роды прошли хорошо и быстро, при этом девушка не стала платить большие суммы за отдельную палату и лежала в бесплатной больнице.Клавдия призналась, что счастлива и всегда хотела большую семью. Она надеется, что скоро ее мечта исполнится.