Настя Каменских и Потап решили отдохнуть друг от друга

Но артисты уже на данном этапе отношений приняли решение, что в конце июля отдохнут отдельно друг от друга. Несколько дней назад Каменских улетела в Турцию, откуда делится пляжными снимками. Настя активно занимается спортом, совершая утренние пробежки.В это время Потап занимается работой внутри своего продюсерского центра MOZGI.И, хотя Настя и Алексей не скрывают того, что раздельный отдых идёт паре на пользу, всё равно они скучают друг по другу.