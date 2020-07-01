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Настя Каменских и Потап решили отдохнуть друг от друга

Вчера, 13:59
Настя Каменских и Потап в официальном браке чуть больше года.

Настя Каменских и Потап решили отдохнуть друг от друга
Но артисты уже на данном этапе отношений приняли решение, что в конце июля отдохнут отдельно друг от друга. Несколько дней назад Каменских улетела в Турцию, откуда делится пляжными снимками. Настя активно занимается спортом, совершая утренние пробежки.

Настя Каменских и Потап решили отдохнуть друг от друга


В это время Потап занимается работой внутри своего продюсерского центра MOZGI.

Настя Каменских и Потап решили отдохнуть друг от друга


И, хотя Настя и Алексей не скрывают того, что раздельный отдых идёт паре на пользу, всё равно они скучают друг по другу.

Настя Каменских и Потап решили отдохнуть друг от друга

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Ключевые слова: Настя Каменских

Количество просмотров: 2 249
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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Настя Каменских и Потап решили отдохнуть друг от друга Настя Каменских и Потап в официальном браке чуть больше года.
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