Ксения Бородина показала свою новую квартиру в центре Москвы

В новом жилье Бородиной камин и несколько комнат. Окна и балкон одной из них выходят на Москва-реку. Известно, что апартаменты находятся недалеко от Воробьёвых гор, а рядом есть школа и детский сад. Об этом рассказала сама Ксения.В Stories Бородина опубликовала видео, на котором её дочка Теона задаёт вопрос, будут ли они жить в этой квартире, на что Ксения отвечает: "Тея приехала смотреть свои новые хоромы. Теюш, мы не будем здесь жить, нет. Но мы будем иногда сюда приезжать. Класс, красота. Иногда будем, да, ночевать, если хочешь. Тея не обнаружила здесь ни кровати, ни телевизора и не поняла, как будет мультики здесь смотреть".Напомним, в данный момент Ксения с мужем Курбаном Омаровым и дочками - Марусей и Теоной - живёт в элитном посёлке "Павловы озёра". В собственности семьи Бородиной трёхэтажный коттедж площадью 216 квадратных метров. В доме столовая, три спальни, три санузла, 2 гардеробные. Все отмечают чёрную лестницу из мрамора, которая стала "изюминкой" дома.Помимо этого, у Ксении есть ещё несколько квартир. Одна из них записана на дочерей. Покупая эту квартиру, Ксения сказала, что не может предугадать, какие ей достанутся мужья, поэтому записать недвижимость на дочек - будет наиболее правильным решением.И ещё одна квартира, которую долгое время арендовал у Ксении бывший продюсер шоу "Дом-2" Алексей Михайловский. Позже он купил собственный коттедж, в котором сейчас живёт с бывшей участницей проекта Натальей Варвиной.