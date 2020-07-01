Анна Седокова готова родить четвёртого ребёнка

Ещё до того, как Янис Тимма сделал официальное предложение руки и сердца Анне Седоковой, певица давала понять, что не против родить спортсмену ребёнка. После того, как на днях пара объявила о помолвке официально, Анна решила, что точно будет рожать. Описывая сам день, когда она узнала, что вновь станет невестой, она написала в Инстаграм:"Не переживайте, некоторые ещё не раз смогут выкрикнуть «опять беременна», я обязательно доставлю вам всем это удовольствие )))", - пообещала Седокова своим фолловерам.А также рассказала о том, как романтично Янис делал предложение:"Спасибо за поздравления.Нам невероятно приятно! Я знаю, что вы хотите подробностей.Мы решили поехать на лодку, но ровно за 10 минут до того, как отплыть, она поломалась. Мы, всей нашей большой компанией, развернулись назад и @janis.timma был очень раздражён. Я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки)Но позвонил человек и нашёл другую. Мы зашли на борт и начал лить жуткий дождь. Мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко и Янис появился с букетом алых роз...Эту историю я расскажу потом, если мой муж разрешит. Но он однажды написал -Difficult road often lead to beautiful destinations.У нас все счастливы, все живут мирно и в своей большой любви. И бывшие и родители и любимые дети. И особенно мы, настоящие.И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя, я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского! От Cristal".