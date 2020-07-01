С момента первых сообщений о беременности, Софи продолжала тщательно скрывать своё положение, однако, вскоре растущий живот уже нельзя было спрятать под одеждой. Пара довольно часто попадала в объективы фотографов во время прогулок или шопинга - каждый раз звезды соблюдали карантинный режим, введённый из-за коронавируса, и носили защитные маски. Напомним, что свадьба Софи и Джо состоялась весной прошлого года.
Софи Тёрнер и Джо Джонас празднуют рождение первенца
Вчера, 21:52
Звезда "Игры престолов" актриса Софи Тёрнер и певец Джо Джонас впервые стали родителями.
Как сообщают западные издания, малыш звездной пары, а именно девочка, появился на свет ещё 22 июля, однако известно о родах стало только сегодня. 24-летняя Тёрнер и 30-летний Джонас дали дочке имя Уилла.
С момента первых сообщений о беременности, Софи продолжала тщательно скрывать своё положение, однако, вскоре растущий живот уже нельзя было спрятать под одеждой. Пара довольно часто попадала в объективы фотографов во время прогулок или шопинга - каждый раз звезды соблюдали карантинный режим, введённый из-за коронавируса, и носили защитные маски. Напомним, что свадьба Софи и Джо состоялась весной прошлого года.
С момента первых сообщений о беременности, Софи продолжала тщательно скрывать своё положение, однако, вскоре растущий живот уже нельзя было спрятать под одеждой. Пара довольно часто попадала в объективы фотографов во время прогулок или шопинга - каждый раз звезды соблюдали карантинный режим, введённый из-за коронавируса, и носили защитные маски. Напомним, что свадьба Софи и Джо состоялась весной прошлого года.
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Ключевые слова: Софи Тёрнер, Джо Джонас
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Количество просмотров: 1 677
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, youtube.com, yahoo.com
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Автор фото: instagram.com, youtube.com, yahoo.com
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