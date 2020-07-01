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Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов

Сегодня, 03:10
Певица Майли Сайрус обзавелась недвижимостью за довольно скромную, по звёздным меркам, цену.

Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов
Новый дом 27-летней исполнительницы находится в Лос-Анджелесе. Также в Городе ангелов ей принадлежит ещё один особняк, а в штате Теннесси - настоящая ферма.

Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов


Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов


Площадь довольно уютного особняка, купленного Майли почти за 5 миллионов долларов, составляет более 550 квадратных метров. В распоряжении певицы большая гостиная с камином, кухня и столовая, три спальни на разных этажах, четыре ванные комнаты, отдельная комната-гардеробная и собственный кинозал. Разумеется, ни один особняк в Голливуде не обходится без бассейна - дом Сайрус не исключение. Бассейн дополняет терраса, зона барбекю и небольшой спа-центр. В начале текущего года исполнительница продала дом в Малибу, и теперь, по всей видимости, переедет в свой новый особняк.

Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов


Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов


Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов


Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов


Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов


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Ключевые слова: Майли Сайрус

Количество просмотров: 429
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, evoke.ie

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Дом, милый дом: в сети появились фото нового особняка Майли Сайрус за $5 миллионов Певица Майли Сайрус обзавелась недвижимостью за довольно скромную, по звёздным меркам, цену.
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