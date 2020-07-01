Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева показала новое фото с маленькой дочкой

В США звёздная пара находится до сих пор - Данила и Ольга соблюдают карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, и мечтают вырваться к океану. 23 июля Зуева отметила свой 33-й день рождения. В честь этого события Ольга решила порадовать своих подписчиков и обновила блог свежим кадром с малышкой-дочкой. Подобные снимки большая редкость, поэтому фото мгновенно вызвало большой интерес и собрало множество лайков и восхищённых комментариев."Мечтаю о том, чтобы снова отправиться к океану. Счастье в панаме" - гласит подпись Зуевой. Правда, лица девочки, получившей от родителей очень необычное имя Ода Валентина, подписчики снова не увидели, но они уверены, что такая фотография, а может и видеоролик, ещё впереди: "Ждём с нетерпением, Ольга красотка!" - пишут читатели блога.