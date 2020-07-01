Настя Каменских показала фото Потапа без бороды

На снимке Алексей Потапенко совсем без волос, не только на голове, но и на лице. Фото сделано во время совместного отдыха Потапа, Насти и их собачки. Супруги решили принять солнечны ванны, лёжа на красных полотенчиках.
В комментариях пишут, что Потапу без бороды намного лучше. Фолловеры утверждают, что артист как будто помолодел на 10 лет.
Настя же продолжает активно наполнять блог кадрами в купальнике, при чём, как с дачи.
Так и картинками, сделанными во время поездки на пляж около океана:
Ключевые слова: Настя Каменских
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