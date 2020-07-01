Настя Каменских показала фото Потапа без бороды

На снимке Алексей Потапенко совсем без волос, не только на голове, но и на лице. Фото сделано во время совместного отдыха Потапа, Насти и их собачки. Супруги решили принять солнечны ванны, лёжа на красных полотенчиках.В комментариях пишут, что Потапу без бороды намного лучше. Фолловеры утверждают, что артист как будто помолодел на 10 лет.Настя же продолжает активно наполнять блог кадрами в купальнике, при чём, как с дачи.Так и картинками, сделанными во время поездки на пляж около океана: