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Настя Каменских показала фото Потапа без бороды

Вчера, 14:52
В своём Инстаграм певица Настя Каменских показала фотографию мужа Потапа, которого не все узнали.

Настя Каменских показала фото Потапа без бороды
На снимке Алексей Потапенко совсем без волос, не только на голове, но и на лице. Фото сделано во время совместного отдыха Потапа, Насти и их собачки. Супруги решили принять солнечны ванны, лёжа на красных полотенчиках.

Настя Каменских показала фото Потапа без бороды


Настя Каменских показала фото Потапа без бороды


В комментариях пишут, что Потапу без бороды намного лучше. Фолловеры утверждают, что артист как будто помолодел на 10 лет.

Настя же продолжает активно наполнять блог кадрами в купальнике, при чём, как с дачи.

Настя Каменских показала фото Потапа без бороды


Так и картинками, сделанными во время поездки на пляж около океана:

Настя Каменских показала фото Потапа без бороды

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Ключевые слова: Настя Каменских

Количество просмотров: 2 639
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Настя Каменских показала фото Потапа без бороды В своём Инстаграм певица Настя Каменских показала фотографию мужа Потапа, которого не все узнали.
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