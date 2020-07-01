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Ким Кардашьян обновила блог фотографией в компании сестёр

Вчера, 10:49
Раньше 39-летняя Ким Кардашьян с завидной регулярностью публиковала в Инстаграм семейные снимки.

Ким Кардашьян обновила блог фотографией в компании сестёр
Теперь же Инстадива давно не обновляла блог кадрами, на которых она позирует с сестрёнками. Но вчера, на радость подписчикам, Ким показала, как сейчас выглядит "клан Кардашьян", даже взяв с собой в кадр дочку. Кстати, на днях муж Ким Канье Уэст рассказал довольно некрасивую историю о том, как Кардашьян чуть не сделала аборт, узнав о первой беременности...

Ким Кардашьян обновила блог фотографией в компании сестёр


Помимо семейного снимка, Ким поделилась ещё одной фотографией, на которой позирует в розовом топе, который вот-вот соскользнёт вниз.

"Я надеюсь, что у вас будет прекрасный день", - подписала снимок Ким.

Ким Кардашьян обновила блог фотографией в компании сестёр

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 911
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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