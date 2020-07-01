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Вера Брежнева планирует родить Меладзе нескольких детей

Вчера, 13:44
Родить ребенка Константину Меладзе Вера Брежнева планировала еще в 2014 году, когда их отношения были только слухами.

Вера Брежнева планирует родить Меладзе нескольких детей
Тогда пара отрицала, что живет вместе, но папарацци не раз ловили их у входа в дом Константина, в отелях и даже у дверей клиники «Мать и дитя», где Вера и Константин консультировались по поводу будущих детей.

Вера Брежнева планирует родить Меладзе нескольких детей


С тех пор к этой теме в светских новостях возвращались неоднократно, а после свадьбы с Константином Вера уже и не скрывала, что хочет детей.

Но время идет, а дальше желаний дело так и не сдвинулось. Накануне, отвечая на вопросы своих поклонников в «прямом эфире» Веру спросили и на эту тему и каждый раз Брежнева подтверждала, что очень надеется на рождение малыша, а лучше нескольких.

Вера Брежнева планирует родить Меладзе нескольких детей


Стоит напомнить, что сейчас Вере уже 38, а Константину 57лет и родить самим с каждым годом становится все труднее и труднее.

Вера Брежнева планирует родить Меладзе нескольких детей

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Ключевые слова: Вера Брежнева, myshanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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