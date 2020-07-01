Дочь Анастасии Волочковой сменила имидж и приехала к маме в гости

В своем инстаграм Анастасия Волочкова похвалилась, что дочь, приехала к ней в гости. Девочка вернулась из поездки в Крым, где купалась в море, каталась на яхте и совершала туристические походы в горы вместе с Еленой Николаевой.Насте осталось только рассказывать, какие у неё прекрасные отношения с дочерью и радоваться её успехам в учебе и творчестве. Вот только происходит это все, по большому счету, лишь потому, что Ариадне хватило ума уйти от неё к отцу.