Насте осталось только рассказывать, какие у неё прекрасные отношения с дочерью и радоваться её успехам в учебе и творчестве. Вот только происходит это все, по большому счету, лишь потому, что Ариадне хватило ума уйти от неё к отцу.
Дочь Анастасии Волочковой сменила имидж и приехала к маме в гости
Вчера, 13:43
Пока Анастасия Волочкова пытается наладить семейную жизнь с таинственными мужчинами, её дочь Ариадна обрела семейную гармонию с новой женой отца.
В своем инстаграм Анастасия Волочкова похвалилась, что дочь, приехала к ней в гости. Девочка вернулась из поездки в Крым, где купалась в море, каталась на яхте и совершала туристические походы в горы вместе с Еленой Николаевой.
Насте осталось только рассказывать, какие у неё прекрасные отношения с дочерью и радоваться её успехам в учебе и творчестве. Вот только происходит это все, по большому счету, лишь потому, что Ариадне хватило ума уйти от неё к отцу.
Насте осталось только рассказывать, какие у неё прекрасные отношения с дочерью и радоваться её успехам в учебе и творчестве. Вот только происходит это все, по большому счету, лишь потому, что Ариадне хватило ума уйти от неё к отцу.
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, myshanews
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Количество просмотров: 3 081
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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