Канье Уэст вспомнил о проблемах в браке с Ким Кардашьян

В личной жизни Канье Уэста и Ким Кардашьян большие проблемы, супруги уже разъехались. Правда, пока что только в разные помещения своего большого особняка, но сообщается, что супруги давно не спят вместе, стараются не пересекаться и не стали отмечать недавнюю годовщину своего брака. Напомним, Канье и Ким живут вместе уже шесть лет.Таблоиды сообщают о намерении Уэста переехать на семейное ранчо в штате Вайоминг.Кстати, в минувшее воскресенье 43-летний рэпер, который в данный момент официально баллотируется на президентский пост, выступил с эмоциональной предвыборной речью, где расплакался и вспомнил, как Ким Кардашьян чуть не сделала аборт, узнав, что беременна в первый раз. Тогда Уэст тоже был погружён в работу и новость о беременности Ким его не обрадовала."У Ким уже были таблетки в руках (прим. редакции - "чтобы прервать беременность". Я чуть не убил свою дочь", - чуть ли не кричал Канье."В Библии сказано: "Не убий". Моя девушка (Ким Кардашьян) назвала меня палачом, она плакала... Я сидел и работал перед своим ноутбуком в Париже. И вдруг в какой-то момент экран неожиданно стал черно-белым. И Бог сказал: "Если ты искажаешь мое видение, то я буду искажать твое". Я воспринял это как знак свыше. Тут же позвонил Ким и сказал, что у нас будет этот ребенок!", - вспоминает возможный будущий президент США.Напомним, проблемы в браке Ким и Канье начались после того, как рэперу диагностировали обострение психического расстройства. В итоге в 2016 году Уэст был госпитализирован в психиатрическую клинику, после чего музыкант на год отменил все выступления и гастроли. Был поставлен диагноз "биполярное расстройство".