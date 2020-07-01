Родион Газманов попытался отшутиться, отвечая на вопросы о жене и ребенке

По некоторым данным, еще год назад, ребенка ему родила солистка его коллектива Василина Краснослободцева.Правда, Родион, давая комментарии по этому поводу, отвечал как-то путанно и не отрицал все категорично, а лишь повторяя, что это все давние слухи, а журналисты любят выдумывать.Сейчас Родион отправился на ежегодный фестиваль «Славянский базар» в белорусском Витебске и там на пресс-конференции ем задали вопрос о семейном положении.Здесь Родион опять попытался отшутиться, но все же подтвердил, что до сих пор холост и детей у него нет, хотя отцу очень хочется внуков.- Отец уже исчерпал все методы воздействия на меня, так что, если вы знаете какие-то оригинальные способы, подскажите ему, - заявил Родион в беседе с журналистами.