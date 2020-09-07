Потому как Портман является строгой вегетарианкой и следит за фигурой, версия о том, что она просто очень хорошо покушала у поклонников сразу отпала. Но как бы там ни было, остаётся только ждать подтверждения или опровержения информации от самой Натали. Напомним, что актриса и её супруг воспитывают двоих детей - девятилетнего сына Алефа и трёхлетнюю дочь Амалию. Свадьба пары состоялась в 2012 году, а знакомство двумя годами ранее - на съёмочной площадке фильма "Чёрный лебедь", принесшего Натали "Оскар" за лучшую женскую роль.
Натали Портман «подозревают» в третьей беременности
Вчера, 21:21
Голливудская звезда Натали Портман, возможно, ждёт третьего ребенка.
Так как от самой актрисы пока не последовало никаких комментариев по поводу её возможной беременности, поклонники актрисы продолжают разглядывать свежие кадры с семейной прогулки Натали с супругом Бенжаменом Мильпье и детьми. На снимках вполне отчетливо виден слегка округлившийся животик актрисы.
Потому как Портман является строгой вегетарианкой и следит за фигурой, версия о том, что она просто очень хорошо покушала у поклонников сразу отпала. Но как бы там ни было, остаётся только ждать подтверждения или опровержения информации от самой Натали. Напомним, что актриса и её супруг воспитывают двоих детей - девятилетнего сына Алефа и трёхлетнюю дочь Амалию. Свадьба пары состоялась в 2012 году, а знакомство двумя годами ранее - на съёмочной площадке фильма "Чёрный лебедь", принесшего Натали "Оскар" за лучшую женскую роль.
Потому как Портман является строгой вегетарианкой и следит за фигурой, версия о том, что она просто очень хорошо покушала у поклонников сразу отпала. Но как бы там ни было, остаётся только ждать подтверждения или опровержения информации от самой Натали. Напомним, что актриса и её супруг воспитывают двоих детей - девятилетнего сына Алефа и трёхлетнюю дочь Амалию. Свадьба пары состоялась в 2012 году, а знакомство двумя годами ранее - на съёмочной площадке фильма "Чёрный лебедь", принесшего Натали "Оскар" за лучшую женскую роль.
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Ключевые слова: Натали Портман, Бенжамен Мильпье
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Количество просмотров: 1 794
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, celebsla.com
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Автор фото: instagram.com, celebsla.com
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Натали Портман «подозревают» в третьей беременности Голливудская звезда Натали Портман, возможно, ждёт третьего ребенка.
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