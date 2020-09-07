Натали Портман «подозревают» в третьей беременности

Роман Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха начался ещё 8 лет назад, когда ей было всего 17

В сети продолжают обсуждать громкий роман актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха - в их истории появилась неожиданная подробность.